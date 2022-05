La Ville de Sainte-Thérèse remet une subvention commerciale à un nouveau commerce

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’accueillir l’entreprise Projet Spécial sur son territoire et de lui remettre une subvention de 664,56 $ dans le cadre du Programme d’aide aux nouveaux occupants de locaux commerciaux.

L’aide financière octroyée a permis de couvrir les frais pour l’affichage de leur commerce, qui sera installé dans les prochains jours.

Situé au 25, rue Turgeon, au cœur du Village de Sainte-Thérèse, Projet Spécial est l’initiative de Daphnée Daubrosse-Gagnon et Ariane-Zita Pouliot-Castonguay, deux amies d’enfance passionnées de design et impliquées dans une cause sociale qui leur tient à cœur.

Elles proposent une variété de vêtements et d’objets conçus et inspirés par l’esprit coloré des enfants neuroatypiques.

« C’est un honneur d’accueillir cette charmante entreprise indépendante à Sainte-Thérèse. En plus d’offrir des articles attrayants, les propriétaires répondent à un besoin de société de manière originale et colorée. Je leur souhaite tout le succès mérité et j’invite les Thérésiennes et les Thérésiens à visiter Projet Spécial lors de leur prochain passage au Village ! », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Pour en savoir plus sur ce commerce, visitez le projetspecial.com.