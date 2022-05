Exprimez-vous dans le cadre d’un sondage visant les familles et les aînés

La Ville de Rosemère invite ses citoyens à participer à un sondage dans le cadre de la mise à jour de sa politique visant les familles et les aînés qui inclut les démarches MADA (municipalité amie des aînés) et MAE (municipalité amie des enfants).

À terme, cette politique sera adoptée par le conseil municipal et sera accompagnée d’un plan d’action étoffé qui viendra décrire les réalisations concrètes qui seront déployées à Rosemère pour améliorer la qualité de vie des enfants, adolescents, adultes et personnes aînées.

Bien qu’un comité de pilotage travaille sur le dossier depuis 2021, la première manifestation apparente de cette vaste démarche est la publication d’un sondage auquel les Rosemèrois sont invités à participer du 5 au 26 mai prochain.

« Nous avions déjà une politique familiale depuis 2014, mais comme dans toute chose, il est bon de se remettre en question et d’actualiser nos pratiques. Nous voulons répondre aux réalités actuelles des citoyens et c’est la raison pour laquelle nous les invitons à prendre 15 minutes de leur temps pour compléter le sondage. Nous voulons bien cerner leurs préoccupations et leurs aspirations d’aujourd’hui pour améliorer la qualité de vie dans notre ville de demain. », a déclaré le maire M. Eric Westram, lors de l’annonce du sondage.

Le sondage, totalement confidentiel et accessible sur le site Internet de la Ville au www.ville.rosemere.qc.ca, s’adresse aux Rosemèrois âgés de 12 ans et plus. Il se décline autour de neuf champs d’intervention qui touchent autant de sphères de la vie municipale :

Sécurité.

Espaces extérieurs et bâtiments.

Habitat et milieu de vie.

Transport et mobilité.

Participation sociale.

Loisirs.

Respect et inclusion.

Communication et information.

Santé et services sociaux.

À la fin du sondage, les répondants pourront manifester leur intérêt à participer à de futurs groupes de discussion. Par ailleurs, il est à noter qu’un poste informatique dédié au sondage est mis à la disposition des citoyens à la bibliothèque municipale.

Le personnel sur place est disponible pour accompagner les gens ayant besoin d’aide ou qui sont moins familiers avec un ordinateur. Il suffit de se présenter au comptoir de la bibliothèque durant les heures d’ouverture pour accéder à ce poste informatique et obtenir du soutien.

Des prix à gagner !

En complétant le sondage, les répondants courent la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ à la Place Rosemère. Deux cartes seront tirées pour chacun des groupes d’âge, pour un total de six cartes-cadeaux. Le sondage se terminera le 26 mai prochain à minuit, et le tirage aura lieu le 13 juin. Les gagnants seront contactés par courriel. Les règlements complets du concours sont disponibles sur le site Web de la Ville.

Un comité pluridisciplinaire proactif

Enfin, précisons qu’un comité de pilotage a été mis sur pied afin de mener cette imposante démarche de mise à jour de la politique familiale. Les représentants sont issus de différents horizons afin d’assurer une bonne représentativité de la population et aussi de faire rayonner le projet dans leurs environnements respectifs.