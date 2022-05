53 731,61$ amassés dans le cadre de la Grande Collecte pour combattre la faim

Moisson Laurentides, seule banque alimentaire de la grande région des Laurentides, dévoile les résultats de sa Grande Collecte pour combattre la faim. Avec 53 731,61 $ en dons, l’édition 2022 fut un succès remarquable.

Ces dons permettront à Moisson Laurentides, et à ses organismes accrédités de poursuivre leur mission de soutien auprès des 18 716 personnes souffrant d’insécurité alimentaire sur le territoire.

Retour de la formule traditionnelle

L’édition 2022 signait le retour, après une année d’absence pour cause de confinement, de la formule traditionnelle de l’événement. En effet, les 29 et 30 avril, ce sont des centaines de bénévoles qui se sont mobilisés pour la collecte de dons monétaires et de denrées dans près de 29 marchands et 11 points de collectes.

« Nous sommes profondément touchés de voir à quel point la population, les bénévoles et les organisations soutiennent nos actions. Je tiens à remercier nos marchands qui, malgré des dernières années éprouvantes, acceptent de contribuer à nos événements. », commente Eve Massicotte, coordonnatrice aux événements chez Moisson Laurentides.

Un contexte économique sous pression

Après plus de deux années d’une résilience exceptionnelle face aux incertitudes, nous sommes témoins d’une situation contre-intuitive faisant que la relance économique concorde avec une augmentation des nouvelles demandes d’aides alimentaires.

Ce début d’année 2022 est marqué par une simultanéité sans précédent d’augmentations qui ont eu un impact à la fois sur leurs opérations, mais aussi sur les clientèles desservies qui voient leur précarité dangereusement augmenter.

C’est dans ce contexte qu’une mobilisation comme celle observée dans le cadre de la Grande Collecte prend tout son sens.

Reconnaître une chaîne d’entraide soudée

Moisson Laurentides tient à souligner qu’un événement d’une telle ampleur serait impossible à réaliser sans l’implication et le dévouement de centaines d’individus et d’organisations.

Ils remercient les marchands, bénévoles, partenaires, municipalités et bien sûr toute la population pour ce succès, tout comme ces partenaires média CIME FM et Groupe JCL.

« Les résultats positifs de l’opération nous confortent dans notre capacité à assurer l’approvisionnement de denrées aux nombreux organismes communautaires du territoire. Une fois de plus, la grande communauté des Laurentides aura su faire preuve de sollicitude envers nos concitoyens souffrant de précarité. », conclut Annie Bélanger, directrice générale, Moisson Laurentides.