La CMM publie un portrait exhaustif de l’habitation dans le Grand Montréal

Alors que la crise du logement continue de sévir, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a publié aujourd’hui un portrait exhaustif de l’habitation dans le Grand Montréal.

Le document, qui compte un peu plus de 120 pages, met en relief les principales problématiques et pose ainsi les fondements de la première Politique métropolitaine d’habitation de la CMM actuellement en élaboration par la commission de l’habitation et de la cohésion sociale.

« Le Grand Montréal devrait accueillir 243 000 nouveaux ménages d’ici 20 ans. Dans le contexte actuel, avec la pénurie et la nécessité d’optimiser l’espace disponible sans empiéter sur les milieux naturels et agricoles, il est impératif de bien planifier le développement de l’habitation. Pour répondre aux besoins des ménages, il faudra notamment prendre en compte les transformations démographiques, mais également favoriser la création de milieux de vie durables et inclusifs. Grâce à cette analyse de la CMM, les élus et les experts ont en main un portrait très complet de la situation de l’habitation et pourront s’appuyer sur ses constats pour concevoir une politique solide, favorisant une meilleure cohérence des interventions à l’échelle métropolitaine. », commente Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Réalisé à partir des données les plus récentes issues de sources diverses, ce numéro des Cahiers métropolitains de l’Observatoire Grand Montréal brosse un portrait global pour la région métropolitaine et pour chacun de ces cinq secteurs géographiques (agglomérations de Montréal et de Longueuil, Laval, couronnes Nord et Sud). Voici quelqu’un des principaux faits saillants tirés de ce portrait :

Projections et croissance démographique

— Un taux de croissance démographique similaire dans chacun des 5 secteurs de la CMM depuis 2010.

— 66 % des ménages sont composés de 2 pers. ou moins ; avec le vieillissement de la population, la proportion de petits ménages continuera d’augmenter et stimulera la construction de condos et de logements locatifs.

— 17 % des 75 ans+ demeurent en RPA : avec le vieillissement de la population, ce nombre pourrait augmenter de 50 000 d’ici 20 ans.

Typologie de logement et construction récente

— Près de 24 000 logements/an construits depuis 2016 ; record de 30 000 en 2021, malgré la pandémie.

— 2e région métropolitaine la + dense en Amérique du Nord et forte présence de petits immeubles résidentiels.

— 87 % des nouveaux logements sont à forte densité (condos ou logements locatifs).

— Boom de la construction de logements locatifs, mais essentiellement d’appartements à loyers élevés.

Logement locatif privé et logement social et communautaire

— Un parc de logements locatifs privés parmi les plus importants en Amérique du Nord (au 6e rang).

— 8 % des logements nécessitent des réparations majeures ; 10 % sont surpeuplés.

— Avant la pandémie, plus de 20 000 logements ou chambres étaient absents du marché locatif traditionnel puisqu’affichés sur les sites de location à court terme, principalement Airbnb.

— Les logements sociaux et communautaires représentent 9,1 % des logements locatifs, mais seulement 7,6 % de ceux construits dans les cinq dernières années.

— Près de 200 000 ménages locataires à faible revenu éprouvent des problèmes d’abordabilité du logement.

Accès à la propriété

— Pandémie : des hausses de prix parmi les plus fortes en Amérique du Nord.

— Depuis 10 ans, les prix de l’immobilier résidentiel ont augmenté 2 fois plus vite que le revenu des ménages.

— Forte hausse des reventes rapide et des ventes sans garantie légale.

— Près de 2 % des logements en copropriété de la région détenus par des non-résidents.

Habitation et milieux de vie

— Développement résidentiel dense qui réduit les pressions sur les milieux naturels et agricoles.

— 41 % des nouveaux logements construits dans les aires TOD, à proximité du réseau de transport collectif.

— Une région reconnue pour ses faibles inégalités économiques, mais plusieurs quartiers à faible mixité sociale.

— Des milieux de vie à verdir : 1/3 des logements situés dans un îlot de chaleur urbain.

— Une mobilité active à favoriser : 1/3 des milieux de vie offrent un bon accès piéton aux services et commerces.

Soulignons enfin que le projet de Politique métropolitaine d’habitation, qui proposera des orientations et des pistes d’action, fera l’objet d’une démarche consultative auprès des partenaires de la CMM, des organismes de la société civile et de la population d’ici quelques semaines.