Des travaux seront en cours sur le chemin Saint-Henri, entre le chemin Saint-Pierre et la rue Jeannotte

La Ville de Mascouche informe les citoyens et les usagers de la route que des travaux seront en cours prochainement sur le chemin Saint-Henri, entre le chemin Saint-Pierre et la rue Jeannotte, de même qu’à l’intersection de la rue Dupras et du chemin Sainte-Marie.

Intersection de la rue Dupras et du chemin Sainte-Marie

Les travaux visent à réaménager l’intersection et s’inscrivent dans le chantier majeur amorcé en 2020. L’axe nord-sud sera réaligné, les traverses piétonnières seront sécurisées et les feux de circulation seront optimisés. Le chantier sera en cours jusqu’à la fin juin et nécessitera une circulation en alternance et une fermeture complète lors du remplacement de l’aqueduc.

Un chemin de détour sera mis en place via la montée Masson et le boulevard de Mascouche. Des policiers seront sur place lorsque requis afin de diminuer les impacts sur la circulation lors des heures de pointe.

Fermeture du chemin Saint-Henri

Sur le chemin Saint-Henri, les travaux visent à remplacer la station de pompage, les conduites d’aqueduc et d’égout et à effectuer la réfection du pavage. Le chantier sera en cours jusqu’en août. Les travaux incluent également le remplacement du trottoir par une piste multifonction.

Durant toute la durée des travaux, le chemin Saint-Henri sera complètement fermé à la circulation, entre les chemins Sainte-Marie et Saint-Pierre. La circulation locale sera maintenue pour les résidents du secteur. Pour les autres usagers, un détour sera mis en place via l’autoroute 25 et le chemin Saint-Pierre.

Les deux chantiers seront coordonnés en vue de réduire la durée des entraves à la circulation dans le secteur. La Ville de Mascouche remercie les citoyens et les usagers du secteur pour leur compréhension durant les travaux, lesquels sont nécessaires pour assurer la pérennité des infrastructures municipales.