Un succès pour la Journée des approvisionneurs municipaux

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan des plus positifs de sa Journée des approvisionneurs municipaux (JAM) 2022, principal événement au Québec dédié spécifiquement aux gestionnaires et professionnels en approvisionnement et en gestion contractuelle.

La journée s’est tenue hier et se poursuit aujourd’hui à Québec, en marge des Assises 2022 de l’UMQ.



Organisée sur deux jours, cette 10e édition, étant la première à se tenir en personne depuis 2019, a permis aux quelques 150 participantes et participants de bénéficier d’une dizaine d’heures de contenu spécifique et de nombreux espaces de discussions et d’échanges autour des meilleures pratiques en approvisionnement municipal et en gestion contractuelle.

Tous ont pu assister à une dizaine de conférences animées par plusieurs spécialistes sur des sujets d’intérêt variés, tels que le leadership, la baisse d’intérêt des entrepreneurs et des professionnels face aux marchés publics, les clauses abusives dans les contrats municipaux, les assurances, le cautionnement et le partage du risque en appel d’offres, l’électrification des transports, le potentiel en intelligence artificielle et les nouvelles technologies en approvisionnement public, les Appropos, soit des discussions en table ronde, ainsi que le pouvoir des habiletés relationnelles.



Prix Coup de Coeur

C'est la Division de l’approvisionnement de la Ville de Baie-Comeau qui reçoit alors le Prix Coup de Cœur JAM, attribué par le jury, soucieux de reconnaître et de valoriser davantage le rôle des approvisionneurs municipaux.

Son projet de restructuration et d’optimisation a retenu l’attention du jury, entre autres pour ses retombées pour la ville et pour le milieu municipal, son potentiel de transfert et d’adaptabilité et le temps et les efforts investis pour la réalisation de l’initiative par rapport à la capacité de l’organisation.



Créé en 2017, le Prix Coup de Cœur JAM vise à souligner la contribution exceptionnelle et le leadership d’une personne ou d’une organisation dans le développement de la fonction d’approvisionneur municipal.





Des partenaires fidèles



L’UMQ tient à remercier les membres du comité organisateur de la JAM 2022, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ), partenaire de l’événement pour une 10e année consécutive, ainsi que la Ville de Québec pour son hospitalité et pour le petit-déjeuner offert aux participantes et participants.



Notons que les Assises 2022 sont accessibles en direct sur les médias sociaux.



Pour découvrir la programmation détaillée, consulter son site Web à l'adresse municipaldabord.ca

Il est également possible de les suivre sur les réseaux sociaux, tout comme l’UMQ est disponible avec le mot-clic #AssisesUMQ.





Sur la photo: Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé. en compagnie de Bruno Marchand, maire de Québec, ville hôtesse des Assises 2022, de Cathy Poirier, coprésidente de la Commission des Assises 2022 et mairesse de Percé, et de Younes Boukala, coprésident de la Commission des Assises 2022 et conseiller de l’arrondissement de Lachine, à Montréal.