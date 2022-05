À Shawinigan, on pratique l’herbicyclage

Alors que l’été est à nos portes, plusieurs citoyens en profiteront peut-être pour préparer leur tondeuse pour la saison. Et avec la collecte des déchets qui demeure toutes les deux semaines en période estivale (pour la plupart des secteurs), n’oubliez pas que les résidus de gazon ne devraient jamais se retrouver dans le bac de déchets.

En plus d’être coûteux, leur transport et leur traitement au site d’enfouissement augmentent les émissions de gaz à effet de serre. La Ville de Shawinigan invite donc les citoyens à pratiquer l’herbicyclage!

Cette technique, simple et pratique, consiste à laisser les résidus de tonte de pelouse se dégrader naturellement au sol. La Ville pratique d’ailleurs l’herbicyclage depuis maintenant 20 ans dans ses espaces verts, parcs,

platebandes et terre-pleins.

Comment herbicycler?



Sur votre tondeuse, installez des lames déchiqueteuses, en vente dans la plupart des quincailleries. Sinon, vous pouvez simplement repasser sur les résidus de gazon.



Maintenez la hauteur du gazon à environ 8 cm et coupez-le lorsqu’il atteint environ 12 cm, car on ne doit pas tondre plus du tiers de sa longueur à la fois. Cela laisse des résidus de tonte courts, non visibles, et rapidement décomposables par les micro-organismes. Enfin, minimisez l’arrosage.