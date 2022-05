Inauguration officielle de Lait Charbonneau

En période de rodage depuis six semaines, les dirigeants de l’entreprise Lait Charbonneau l’ont officiellement inauguré, le lundi 16 mai, en présence de la Ministre déléguée à l’Économie et Députée de Les Plaines, Mme Lucie Lecours.

Étaient aussi présents pour l’occasion, la mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines, Mme Julie Boivin et M. Massimo Iezzoni, directeur général de la CMM, ainsi que des représentants de la MRC Thérèse-De Blainville et des représentants de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

L’usine de transformation et son Bar laitier fermier sont situés au 192 de la 1 ère Avenue à Sainte-Anne-des-Plaines, voisins de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines. On y produit du lait en bouteilles de verre au bon goût d’antan avec la crème qui remonte naturellement à la surface comme dans le temps.

En effet, le lait est pasteurisé, mais non homogénéisé. Ce lait entier avec un minimum de 4 % de matière grasse lui donne son goût riche et onctueux. Les bouteilles sont consignées et réutilisées pour protéger l’environnement de manière durable.

La fabrication des produits est sous la responsabilité de Jocelyne Prud’homme, conjointe de Luc Charbonneau tandis que le comptoir de vente a été confié à Marie-Andrée Raiche, conjointe de Mathieu Charbonneau. On peut suivre l’évolution de l’entreprise sur son site Facebook Lait Charbonneau. On peut aussi les joindre au téléphone au 450-478-4121.

Outre le lait nature ou aromatisé au chocolat, à l’érable et bientôt aux fraises, on y trouve aussi de la crème, du fromage en grains, du fromage feta et du fromage frais à tartiner, de la crème glacée dure ou molle ainsi que quelques desserts au lait comme de la confiture de lait, de la tartinade au chocolat ou de la panna cotta.

On projette d’ajouter de nouveaux produits au fil des prochaines semaines et mois tels que les yogourts, les laits écrémés ou semi-écrémés et autres produits laitiers.

Le Bar laitier fermier de Lait Charbonneau fait partie du Circuit du Patrimoine Gourmand de la MRC Thérèse-De Blainville et offre également à la population régionale des produits de plusieurs membres du Circuit comme les produits de la Fournée d’Hortensia, de la boutique Les Gourmandelles ou des fromages fabriqués dans la région.

Cette nouvelle activité commerciale s’ajoute aux autres pans de Ferme Vachalê S.E.N.C., propriété de Luc, Julie et Mathieu Charbonneau, qui compte un troupeau de quelque 180 vaches en production et, avec son élevage, cumule à plus de 300 têtes. On y cultive également plus de 450 hectares de terre (environ 1 100 arpents, pour les plus vieux) en concept de semis sans labour, plus écologique et en respect de l’environnement.