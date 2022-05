Les jeunes reçus par le maire de Lorraine au cours du gala de la persévérance scolaire

Le 15 mai dernier, la Ville de Lorraine tenait son Gala persévérance scolaire annuel à l’école Le Carrefour, un événement qui récompensait environ 70 enfants ayant démontré une réelle amélioration grâce à leurs efforts soutenus.

Ces élèves honorés fréquentent la Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine ou un des trois établissements scolaires de la municipalité : écoles du Ruisselet, Le Carrefour et Le Tournesol.

Au cours de ce gala organisé grâce au soutien du Consortium Jeunesse Thérèse-De Blainville, de partenaires et de précieux bénévoles, les enfants honorés sont montés sur scène à tour de rôle avec une fierté évidente. Le maire de Lorraine leur a remis une médaille honorifique du Gala, offerte par le conseil municipal de la Ville. Ils ont également reçu un sac-cadeau comportant notamment un certificat honorifique ainsi qu’un chèque-cadeau échangeable à la Librairie Sainte-Thérèse.

« Je félicite tous les enfants honorés lors de notre gala. Ils ont travaillé fort, malgré un contexte pas toujours évident depuis deux ans. Savoir persévérer, c’est une qualité qui leur sera utile tout au long de leur vie, durant leur parcours scolaire, bien sûr, mais également durant leur parcours professionnel et même pour arriver à réaliser leurs rêves. Je tiens aussi à remercier les professeurs, les éducatrices et les familles. Leurs encouragements motivent les jeunes et les poussent à persévérer. », a souligné le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.

Parmi les gens présents pour souligner tout le travail des enfants, mentionnons la députée fédérale Louise Chabot, le député provincial Mario Laframboise, les conseillères municipales et les conseillers municipaux de Lorraine, Roger, Barrette, représentant du CISSS, les directions des trois écoles de Lorraine ainsi que des représentantes de la prématernelle. Un immense merci aux membres du Comité responsable de la coordination du Gala : ainsi qu’aux enseignants et aux parents des jeunes honorés.