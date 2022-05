La Fête de la Famille estivale aura lieu le 4 juin au parc du Grand-Coteau à Mascouche

Le Comité Famille Mascouche, en collaboration avec la Ville de Mascouche, vous invite à participer en grand nombre à la 25e édition de la Fête de la Famille estivale qui aura lieu le 4 juin, entre 9 h 30 et 16 h au parc du Grand-Coteau.

« Pour souligner notre 25e anniversaire et après nous être réinventés dans les deux dernières années, nous sommes très heureux de renouer avec une fête de la famille haute en couleur. Au fil des ans, nous sommes choyés de pouvoir compter non seulement sur une grande participation citoyenne, mais également sur la collaboration de nombreux partenaires et bénévoles dévoués qui nous permettent la tenue de cet événement. » souligne Anny Mailloux, conseillère municipale et membre du Comité Famille Mascouche.

Programmation entière gratuite

Des activités dynamiques attendent les familles. Le thème retenu cette année est celui des fonds marins.

Les petits et grands pourront se divertir dans l’une et l’autre des activités : jeux gonflables, jeux d’adresse, fermette d’animaux exotiques, surf mécanique, minigolf, jeux de dards géants, lancer de haches, marionnette géante, etc.

Pour souligner en grand la 25e édition, une grande roue sera également accessible sur le site ! De quoi plaire à toute la famille !

Don de denrées

L’organisme en soutien alimentaire Le Relais de Mascouche sera sur place lors de l’événement pour recueillir les dons. Si vous le pouvez, apportez des denrées non périssables qui seront remises aux familles dans le besoin.