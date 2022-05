Un bilan 2021 positif pour le tourisme dans Lanaudière

Tourisme Lanaudière a tenu le 17 mai dernier son Assemblée générale annuelle afin de dresser le bilan de l’année 2021 et de procéder à l’élection des administrateurs de son conseil d’administration.

Aussi, le renouvellement des nominations à la table d’orientation permettra à ce groupe conseil de poursuivre ses travaux pour les deux prochaines années, alors que d’importantes réflexions participatives sont actuellement en cours à Tourisme Lanaudière afin d’élaborer un nouveau plan de développement stratégique.

Les résultats présentés lors de cette assemblée générale sont particulièrement positifs. En effet, malgré la situation pandémique et les restrictions sanitaires de 2021, la région de Lanaudière aura réussi à générer les meilleurs résultats de son histoire en matière d’achalandage des lieux d’hébergement, portant par ailleurs les revenus provenant de la taxe sur l’hébergement à un niveau record.

L’engouement des Québécois pour les séjours en plein air, notamment en chalet ou dans les lieux d’hébergement d’expérience, constitue la pierre angulaire de cette croissance. Le tourisme gourmand a aussi connu une excellente performance alors que le tourisme culturel et événementiel a pu reprendre vie.

En plus de renouveler la présence de plusieurs administrateurs déjà en poste, trois nouveaux visages se joignent au conseil d’administration de l’organisation. Tourisme Lanaudière pourra compter sur la présence de Caroline Parent du Théâtre Hector- Charland, Patricia Lebel de la Ville de Mascouche et de Francis Bouwmeeter de l’Auberge du Lac Taureau. Notons également la reconduction de madame Agathe Sauriol à titre de présidente du conseil d’administration et de madame Monique Smismans à titre de trésorière. Jean-François Bélisle, du Musée d’art de Joliette, est nouvellement élu à titre de vice-président de l’association.

Une évolution des services mise de l’avant

Déterminée à mieux supporter le développement et la croissance, Tourisme Lanaudière a procédé à l’ajout de différents services aux entreprises. Plusieurs formations ont été mises de l’avant en 2021, notamment la formation « Expert Lanaudière », formation en ligne visant à faire croître les connaissances de l’offre touristique lanaudoise auprès du personnel en situation d’accueil, ainsi que la formation « Positionnement employeur » visant à aider les employeurs à recruter et fidéliser les meilleurs talents.

Différents comités de concertation ont été mis en place, notamment pour le secteur événementiel et celui des résidences de tourisme.

Les communications et le marketing ont été particulièrement réactifs et imaginatifs, permettant la mise en place d’actions ciblées tout au long de l’année, en fonction des opportunités de marché.

À cet effet, un sondage effectué à la fin de l’année auprès des membres de Tourisme Lanaudière confirme que la majorité des entreprises touristiques lanaudoises considèrent que les actions de promotion mises de l’avant par Tourisme Lanaudière ont un impact important ou majeur, notamment en termes de notoriété.

En route vers un plan de développement stratégique

Tourisme Lanaudière a entrepris à l’automne 2021 un vaste chantier qui mènera l’organisation à l’adoption d’une nouvelle planification stratégique résolument orientée vers un développement touristique durable.

Les membres et partenaires de Tourisme Lanaudière sont d’ailleurs conviés au Sommet des acteurs touristiques de Lanaudière, le 31 mai prochain, afin de prendre connaissance et échanger à propos des grandes orientations envisagées.

Les réflexions tirées de cet événement d’envergure permettront l’adoption d’un nouveau plan de développement stratégique à l’automne 2022.

Pour consulter les documents en lien avec le rapport annuel, la liste des administrateurs du conseil d’administration et les membres de la table de consultation et le plan d’action 2022 : https://lanaudiere.ca/fr/zone-membres/vie-associative/