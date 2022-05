Les installations du CISSS des Laurentides sont affectées par des pannes causées par le mauvais temps de samedi

En cette année 2022, le Mois de l’arbre et des forêts célèbre son 140e anniversaire! En effet, c’est en 1882 qu’a été instaurée la tradition québécoise de célébrer les arbres dans toute la province. Le 27 mai 1882, plus exactement, le lieutenant-gouverneur de l’époque, l’Honorable Théodore Robitaille, proclame dans la Loi sur les terres et ...