Une 4e édition réussie pour le Festi-Oiseaux du Bioparc de la Gaspésie

La fin de semaine dernière se déroulait le Festi-Oiseaux présenté par le Bioparc. Un peu plus de 180 amateurs d’ornithologie ont participé aux différentes activités dans le cadre de l’évènement.

Le festival a permis de réunir, autour d’une programmation d’activités variées, des ornithologues aguerris autant que des amateurs occasionnels. Les sorties d’observation sur le terrain ont permis d’observer xx espèces d’oiseaux : oiseaux marins, canards de mer, limicoles, passereaux, oiseaux de proie, etc. étaient au rendez-vous pour le plus grand plaisir des observateurs. La station de baguage a permis l’identification et l’installation de bandes pour 77 oiseaux de 16 espèces différentes.

L’évènement a été l’hôte d’un concours de photographies. Ce sont 97 photos qui ont été soumises par 53 photographes d’un peu partout au Québec.

Le grand prix a été remporté par monsieur Jean-Simon Bégin pour sa photo Discussion. Madame Méliza Forest s’est vu décerner le coup de cœur du jury avec sa photo Douce envolée.

Le nouveau prix du Club des ornithologues de la Gaspésie est décerné à monsieur Jacques Lamarche pour sa photo Balbuzard et sa proie, prise à St-Siméon de Bonaventure. Le prix jeunesse a été remis à Jérôme Chouinard, 12 ans, pour sa photo Colibri. Monsieur Eric-Robert Joseph s’est vu décerner le choix du public avec sa photo Harfang des neiges sur la pointe.

Une nouvelle activité préfestival, Pic ma curiosité, a permis à des ornithologues de la province de noter leurs observations dans l’application iNaturalist. Ce sont 170 observations qui ont été faites, pour un total de 87 espèces et 13 observateurs.

L’application iNaturalist est une plateforme d’acquisition et de partage de données d’observations floristiques et fauniques et une communauté regroupant plus d’un million de chercheurs et de naturalistes qui peuvent aider les utilisateurs à en savoir plus au sujet de la nature.

Les différentes conférences ont apporté de nouvelles connaissances et informations notamment sur la fauconnerie, sur les méthodes et résultats de recherche sur les oiseaux de rivage et les oiseaux plongeurs, de même que sur les interventions du Parc Forillon pour la protection des oiseaux et les réalisations du Regroupement QuébecOiseaux dans les 40 dernières années. Les participants de l’OrnithoQuiz ont eu, de leur côté, bien du plaisir à tester leurs connaissances pendant ce quiz virtuel du vendredi.

Le Bioparc invite les ornithologues à réserver la fin de semaine du 19 au 21 mai 2023, pour la 5e édition du Festi-Oiseaux !