Le député de Rivière-des-Mille-Îles annonce les gagnant.e.s de la deuxième édition des Prix Reconnaissance

C’est avec une grande fierté que le député de Rivière-des-Mille-Îles annonce les gagnant.e.s de cette deuxième édition des Prix Reconnaissance Luc Desilets qui ont été dévoilés, hier, lors d’un gala au Centre d’art La petite église de Saint- Eustache.

L’événement coanimé par le député Luc Desilets et l’animatrice de radio et chroniqueuse, Peggy Béland, a rassemblé une centaine de personnes incluant les participant.e.s, les nommé.e.s, les lauréat.e.s de l’an passé et les élu.e.s de la région.

Cette soirée, qui a pu se tenir en présentiel au grand plaisir de tous, avait pour but de rendre hommage aux citoyens et aux citoyennes de la circonscription qui ont contribué de façon exceptionnelle à notre collectivité.

« Ce fut une magnifique soirée entièrement dédiée à la reconnaissance de ces personnes extraordinaires qui s’impliquent avec passion et dévouement dans notre belle circonscription. Je tiens, encore une fois, à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ces prix et à féliciter chaleureusement tous les gagnants et les gagnantes. », a affirmé le député Luc Desilets.

Voici la liste des lauréats dans chacune des catégories :

Éducation : Pascale Dubois est une orthophoniste qui travaille auprès d’adolescents et de jeunes adultes présentant un trouble du langage dans le but de contribuer au développement d’une société inclusive où chacun aura la possibilité de développer son plein potentiel.

Sports : Audrey Joly est une athlète qui s’est illustrée toute sa vie dans sa discipline de natation synchronisée. Tout récemment, elle et son équipe ont saisi la sixième place aux Jeux olympiques de Tokyo.

Environnement : Gina Dubé est présidente sortante du LOPIN. Se rassembler pour cultiver, présidente de la Société d’horticulture et d’écologie de Deux-Montagnes et fondatrice de la Société des semences communautaires de Saint-Eustache.

Arts et Culture : Nicole Grimard est la bibliothécaire en chef à Saint-Eustache qui a contribué à la vitalité culturelle de la ville depuis 30 ans.

Affaires : Julie Ladouceur est une entrepreneure impliquée dans sa communauté et soucieuse de promouvoir les produits régionaux. Elle nous les fait découvrir dans sa boutique Ladouceur du terroir.

Communautaire-Organisme : Café Parenthèse permet à des personnes en situation de désorganisation sociale, d’isolement, de pauvreté, de marginalisation, de détresse psychologique, etc. d’accéder à un milieu de vie accueillant ; du support, de l’écoute et des activités.

Communautaire-Individu : Marie-Claude Renaud directrice des Ressources communautaires ACJ+ et l’initiatrice du Frigo l’Antigaspilleur, s’implique dans de nombreux organismes communautaires depuis 30 ans.

Coup de cœur du député : Mario Marois provient du milieu des affaires, des médias et du sport. Il transmet chaque année aux joueurs de l’armada sa passion pour le hockey ainsi que ses valeurs d’entraide et de respect.

« Je suis très heureux d’avoir pu souligner et célébrer l’implication des lauréat.e.s. Avec près du double des inscriptions comparativement à l’an passé, cette deuxième édition est assurément un succès et il est clair que nous allons reconduire les Prix Reconnaissance l’an prochain ! », a conclu M. Desilets.