Mascouche investit 30,7 M$ pour mettre à jour et améliorer certaines infrastructures municipales

Au cours des prochaines semaines, plusieurs chantiers s’activeront à Mascouche alors que la Ville investira 30,7 M$ pour mettre à jour et améliorer certaines infrastructures municipales.

« Cet été encore, plusieurs chantiers auront cours dans nos parcs et dans nos rues afin d’entretenir et de bonifier nos infrastructures. Je pense notamment à l’amélioration des terrains de soccer du parc du Domaine, aux travaux d’infrastructure et de pavage sur le chemin Saint-Henri de même qu’au réaménagement de l’intersection de la rue Dupras et du chemin Sainte-Marie dans notre Vieux-Mascouche. », mentionne le maire Guillaume Tremblay qui souligne également que les travaux seront tous réalisés dans une optique durable.

Améliorations en vue

Parmi les autres chantiers qui seront en cours, notons la prolongation de la piste cyclable entre le boulevard de Mascouche et le chemin Sainte-Marie.

Des interventions auront également lieu à l’intersection de l’avenue de l’Alizé et du boulevard de Mascouche en vue de sécuriser le pourtour de l’école Du Coteau en ajoutant notamment un feu de circulation.

Dans les parcs, huit terrains de pickleball seront ajoutés au parc Le Rucher de même qu’une patinoire permanente. Des remplacements de modules de jeux sont aussi prévus dans certains parcs en vue de moderniser les installations.

Le chantier majeur à l’intersection de la montée Masson et de l’avenue de l’Esplanade sera complété au cours des prochaines semaines. La surface de roulement sera améliorée sur l’avenue de l’Esplanade et une piste cyclable sera aménagée sur le pont d’étagement situé au-dessus de l’autoroute 25.

Les travaux d’aménagement de la place publique du Vieux-Mascouche, amorcés en 2021, seront complétés au courant de l’été. La réfection de l’hôtel de ville et de la salle du conseil fait aussi partie des chantiers prévus en 2022.

Pour consulter la liste complète des travaux prévus, les citoyens sont invités à se rendre au mascouche.ca/info-travaux.

Afin d’éviter les mauvaises surprises, les citoyens sont invités à s’inscrire à Info-Mascouche, le système d’envoi d’avis par courriel et par texto. Ils pourront recevoir des notifications concernant, entre autres, les avis de travaux et les entraves majeures à la circulation. Détails et inscription sont disponibles au citoyen.mascouche.ca.

Collaboration demandée

La réalisation de travaux entraîne inévitablement des désagréments pour les usagers de la route et les résidents.

La Ville de Mascouche assure qu’elle mettra tout en place pour atténuer les répercussions des travaux pendant leur réalisation. Néanmoins, la collaboration des citoyens est demandée.

À noter qu’en raison de la situation actuelle dans le domaine de la construction et du délai d’obtention de certains matériaux, les délais de réalisation des travaux pourraient varier.