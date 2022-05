Hommage à la Maison de naissance du CISSS de Lanaudière

À l’occasion de son premier anniversaire, la Maison de naissance du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a rendu hommage, hier, à ses bâtisseuses, ainsi qu’aux partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet issu de la communauté.

Des familles ainsi que des représentants du milieu, de divers organismes et du réseau de la santé et des services sociaux ont été conviés à une visite guidée des lieux.



Érigée au 145, rue Jacques-Plante à Repentigny sur un terrain offert par la Ville, la Maison de naissance de Lanaudière, qui a ouvert ses portes en mai 2021 en pleine pandémie, est devenue le lieu de naissance d’une centaine de poupons jusqu’à maintenant.

La Maison compte à ce jour quatre chambres de naissance et six bureaux de consultation. Elle offre un service de proximité aux familles de la région. Elle propose une solution de rechange adaptée aux besoins des futurs parents à la recherche d’un lieu de naissance dans une atmosphère familiale.

« Je suis fier de pouvoir compter sur la Maison de naissance, ici même à Repentigny. Elle offre aux femmes une solution de rechange dans la gestion de leur grossesse et lors du suivi postnatal, et ce, tout en étant accompagnées d’experts de la santé. Ce service de proximité est indispensable pour les familles de notre communauté », a mentionné Nicolas Dufour, maire de la Ville de Repentigny.



Des sages-femmes au suivi de qualité



L’équipe actuelle, qui sera appelée à se développer au cours des prochaines années, est composée de sept sages-femmes et d’une responsable des services de sage femme, ce qui permet d’effectuer autour de 200 suivis complets annuellement.

À terme, une équipe de 12 sages-femmes pourrait effectuer jusqu’à 400 suivis par an. Les sages- femmes assurent le suivi de grossesse, l’accouchement et le suivi postnatal de la mère et du nouveau-né jusqu’à six semaines.

Chacune d'elles a bien sûr complété une formation universitaire de quatre ans et demi.

« Ce magnifique projet favorise un recours accru aux services de sages-femmes et vient répondre non seulement aux besoins, mais aussi au désir des familles d’ici. Depuis un an, de nombreuses familles ont pu bénéficier de l’expertise de l’équipe des sages-femmes, et je suis heureuse d’apprendre que l’offre de service dans la région est appelée à s’élargir au cours des prochaines années », a indiqué Lise Lavallée, députée de Repentigny.



Un service couvert par l’assurance-maladie



Les services de sage-femme sont couverts par l’assurance-maladie. Ils s’adressent aux femmes ayant une grossesse à faible risque qui souhaitent accoucher naturellement sans péridurale.

Outre la Maison de naissance, les futures mères peuvent choisir d’accoucher accompagnées de leur sage-femme à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur ou à domicile.

« Les maisons de naissance sont une option de plus en plus populaire au Québec. Elle permet aux femmes d’accoucher dans un contexte plus intime et personnalisé, tout en bénéficiant d’un encadrement rassurant et de soins d’une grande qualité. Je remercie les équipes qui ont mené à bien ce projet à Repentigny ainsi que celles qui accompagnent les jeunes familles lors de cette étape cruciale de leur vie », a expliqué Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Pour faire une demande de services de sage-femme, il est nécessaire de remplir un formulaire en ligne, disponible dans la section Suivi de grossesse du site Web du CISSS de Lanaudière, que l'on peut consulter à l'adresse cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/



Une contribution essentielle

Ce projet a été rendu possible grâce au ministère de la Santé et des Services sociaux et à la Fondation Santé Sud de Lanaudière, qui y a contribué pour un montant de 500 000 $.

« C’est avec émotion que nous souhaitons beaucoup de bonheur aux familles qui, accompagnées de leurs proches, accueilleront leurs nouveau-nés dans un milieu si chaleureux. La Banque Nationale ainsi que le Complexe Enviro Connexions n’ont pas hésité un seul instant à verser respectivement 250 000 $ et 100 000 $ pour nous aider à financer la construction de cette belle maison », a souligné Patsy Joncas, directrice générale de la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

« La Maison de naissance de Lanaudière est un projet de la collectivité qui a vu le jour grâce à l’implication de familles lanaudoises et de partenaires, dont la Ville de Repentigny et la Fondation Santé Sud de Lanaudière que nous remercions pour leur contribution essentielle. Ensemble, nous pouvons être fiers de cette réalisation », a exprimé Maryse Poupart, PDG du CISSS de Lanaudière.

Sur la photo: de gauche à droite, Caroline Roch, de l'organisme Accès à une maison de naissance, Andréanne Boucher, responsable sages-femmes de la Maison de naissance de Lanaudière, Jacques Perreault, président du CISSS de Lanaudière, Danny Thibodeau, vice-président de la Fondation Santé Sud de Lanaudière, Maryse Poupart, PDG du CISSS de Lanaudière, Isabelle Chartier, de la Banque Nationale, ainsi qu'André Chulak, du Complexe Enviro Connexion.