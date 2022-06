La Ville de Shawinigan et la Sûreté du Québec veulent sensibiliser les utilisateurs du réseau routier

Pour une 3e année, la Ville de Shawinigan et la Sûreté du Québec s’unissent pour sensibiliser les utilisateurs du réseau routier à adopter des comportements sécuritaires.

Des opérations intensives seront réalisées sur les routes du territoire de la Ville de Shawinigan et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Les policiers de la Sûreté du Québec seront attentifs aux comportements à risque et aux facteurs contributifs aux collisions soit : la vitesse imprudente et excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues ou une combinaison des deux.

« Nous voulons que les utilisateurs se sentent en sécurité sur nos routes, c’est donc important de continuer à sensibiliser les automobilistes pour s’assurer que le message passe et que les comportements s’améliorent. La campagne de sensibilisation est une des nombreuses mesures mises en place par la Ville de Shawinigan. C’est l’ensemble de ces actions et la collaboration des citoyens qui fera la différence, sur nos routes ! », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

« Tout comme les citoyens, les membres du conseil municipal se préoccupent de la vitesse sur les routes à Shawinigan. Il faut continuer à faire des efforts pour rappeler aux usagers l’importance d’être prudent et attentifs. Lorsqu’on conduit, il faut avoir en tête tous ceux qui nous entourent et faire des choix en conséquence. », poursuit le conseiller du District Val- Mauricie et président du comité de sécurité publique de la Ville, Guy Arseneault.

« La Stratégie nationale de la Sûreté du Québec en matière de sécurité des réseaux de transport 2021-2026 a pour thème “La vie humaine, au cœur de nos actions”. Elle a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Les actions policières du poste de la ville de Shawinigan qui s’intensifieront visent cet objectif. », a déclaré le lieutenant Yanick Villemure.

Rappelons que la Ville de Shawinigan a déjà pris des mesures pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse. Par exemple, en réduisant la vitesse permise à 40 km/h dans de nombreux quartiers, en ajoutant des avancées de trottoir et des systèmes de traverse sécurisée pour aider les piétons et en ajoutant des radars pédagogiques sur de nombreux tronçons.

Finalement, la participation de tous est nécessaire afin de prévenir les collisions. N’hésitez pas à dénoncer les comportements à risque que vous constatez en téléphonant à la Sûreté du Québec au 310-4141, à *4141 avec votre cellulaire ou au 911.