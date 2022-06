Départ de M. Guy Benedetti, le directeur général de la Ville de Rosemère

Le directeur général de la Ville de Rosemère, M. Guy Benedetti, a annoncé qu’il quittera ses fonctions le 27 juin prochain, afin de relever de nouveaux défis à titre de directeur général de la Ville de Brossard.

Cumulant une forte expérience de plus de quarante ans dans le milieu municipal et du transport collectif, M. Benedetti a occupé les fonctions de directeur général à Rosemère durant six ans.

Son passage fut sans nul doute marqué par sa gestion rigoureuse de même que par la stabilité et l’harmonie qu’il a instaurées au sein de l’organisation.

« Des circonstances, une sollicitation et une opportunité exceptionnelles se sont présentées à moi et mon désir de retourner dans un milieu que je connais très bien ont guidé ma décision d’accepter ce défi. C’est avec beaucoup d’émotions que je quitte Rosemère, et je tiens à remercier le maire et le conseil municipal, ainsi que l’ensemble des employés de la Ville, pour la confiance qu’ils m’ont accordée au cours des six dernières années. », a mentionné Guy Benedetti.

Pour sa part, le conseil municipal tient à souligner le travail remarquable de M. Benedetti lors de son passage à Rosemère.

« Dans le cadre de ses fonctions, M. Benedetti a su mener les projets avec diligence, ouverture et professionnalisme. Nous sommes privilégiés d’avoir pu bénéficier de sa grande expérience à titre de directeur général, de même que sa très vaste connaissance du milieu municipal. En mon nom et celui des membres du conseil, je tiens à remercier M. Benedetti pour sa contribution à faire de Rosemère une organisation enviable, et d’avoir aussi bien servi les citoyens durant toutes ces années. », a affirmé le maire de Rosemère, Eric Westram.

Prochainement, la Ville entamera le processus d’embauche du prochain directeur général ou de la prochaine directrice générale.