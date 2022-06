La Ville de Sainte-Thérèse rappelle l’existence du programme Secours adapté

La Ville de Sainte-Thérèse profite de la Semaine québécoise des personnes handicapées pour rappeler l’existence du programme Secours adapté.

Elle incite les résidents nécessitant une assistance particulière en cas de situation d’urgence à s’y inscrire dès maintenant afin que le Service de sécurité incendie soit informé des mesures personnalisées à prendre en cas de besoin.

Le programme Secours adapté s’adresse à toute personne ayant besoin d’assistance particulière à la maison en cas d’urgence en raison :

-D’une déficience intellectuelle, motrice, sensorielle ou organique.

-De troubles de santé mentale.

-De toute condition qui risque de la ralentir en cas d’évacuation d’urgence.

L’inscription est volontaire et gratuite, et les renseignements recueillis sont confidentiels. Les proches aidants et les membres de l’entourage peuvent procéder à l’inscription des citoyens admissibles au programme.

1) En ligne | Le formulaire peut être rempli au www.sainte-therese.ca > Sécurité publique > Sécurité incendie > Programme secours adapté.



2) Par la poste ou en personne | Le formulaire peut être posté ou apporté dûment rempli à la caserne de pompiers pendant les heures d’ouverture :

Service de sécurité incendie

A/S du programme Secours adapté

200, boul. Ducharme

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2E9

3) Par téléphone | Exceptionnellement, pour les résidents n’ayant pas accès à un ordinateur, il est possible de téléphoner au 450 435-2422, poste 3309 afin de procéder à leur inscription.

Visite à domicile

Un pompier visitera ensuite la personne chez elle afin de vérifier les lieux, de valider les renseignements pertinents en cas d’intervention d’urgence et de finaliser son inscription au programme.

« Le programme Secours adapté existe depuis 2010 à Sainte-Thérèse. À ce jour, 154 citoyens y sont inscrits. Il s’agit d’un programme qui veille à la sécurité des personnes ayant des besoins particuliers d’assistance, en sauvant de précieuses minutes en cas de situation d’urgence. Si vous ou quelqu’un de votre entourage êtes admissibles au programme, inscrivez-vous sans tarder afin que notre Service de sécurité incendie en soit informé ! », a indiqué le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Annuellement, le Service de sécurité incendie effectue une mise à jour par téléphone des informations contenues dans les dossiers du programme.

Toutefois, il est important pour les citoyens inscrits de transmettre rapidement tout changement à leur dossier, à leur état de santé ou à leurs coordonnées en communiquant directement avec le Service de sécurité incendie au 450 435-2422, poste 3309.

Les citoyens qui habitent une résidence privée pour aînés ne sont pas recensés par le programme Secours adapté, car ces établissements ont des procédures établies en cas d’urgence.

La Semaine québécoise des personnes handicapées se déroule chaque année du 1er au 7 juin. Voyez les détails sur l’édition 2022 au www.ophq.gouv.qc.ca.

Renseignements : [email protected] | 450 435-2422, poste 3309