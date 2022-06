« Les Durs à cuire » signe le retour de la campagne d’IGA en soutien à la Fondation Charles-Bruneau

Pour une troisième année consécutive, la Fondation Charles-Bruneau est heureuse d’accompagner IGA dans le lancement de la campagne « Les Durs à cuire ».

Cette vente de tatouages temporaires au profit de la Fondation Charles-Bruneau débute dès aujourd’hui.

Cette année, les tatouages temporaires sont inspirés des dessins de quatre jeunes courageux qui sont atteints ou en rémission d’un cancer.

À la suite de l’idée lancée par IGA et l’agence créative Sid Lee, les jeunes artistes ont participé à la création d’un jeu vidéo mettant en vedette les personnages dont sont inspirés les tatouages.

Ils ont pu participer à la création des décors, mais aussi à l’élaboration des voix, des pouvoirs et des effets spéciaux de leur personnage.

Les joueurs découvriront cet univers virtuel en aidant la langue à retrouver ses saveurs à travers cinq tableaux inspirés des différents goûts, soit : sucré, salé, amer, acide et umami. Une quête inspirée par un des effets secondaires des traitements pour les cancers qui peuvent altérer la perception des goûts ou en causer la perte.

L’aventure débute avec le personnage Umami qui est contrarié de ne pas être connu à sa juste valeur et décide de s’en prendre aux autres goûts.

Les joueurs réussiront-ils à sauver le monde des saveurs ?

Le jeu vidéo sera accessible à toutes les personnes qui se procureront un tatouage, grâce à un code QR disponible sur l’endos.

Les tatouages, vendus au prix de 2 $ chacun, sont disponibles jusqu’au 22 juin 2022, chez tous les marchands IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Pour plus d’information : dursacuire.ca

Qui sont donc les jeunes durs à cuire qui ont imaginé les tatouages temporaires et le jeu vidéo ?

Ce sont eux : des enfants de partout au Québec atteint ou en rémission d’un cancer !

Jade Lambany (Saint-Hubert) — Carambole

Laurent Larivière (Saint-Côme-Linière) — Cerises

Odélie Hinse (Orford) — Poire

Zoé Boyer-Pelletier (Granby) — Raisins

Chaque enfant a reçu des traitements dans l’un des quatre Centres et Unités Charles-Bruneau, à Québec (CHU de Québec - Université Laval), à Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) ou à Montréal (CHU Sainte- Justine ou Hôpital de Montréal pour enfants).

Votre héroïne locale

Jade Lambany, 12 ans, habite Saint-Hubert avec sa famille. À l’âge de 2 ans, elle a été diagnostiquée d’une leucémie lymphoblastique aiguë. Jade, adepte de lecture, de tricot et de sport, est en rémission depuis 2014.

Grâce aux soins qu’elle a reçus, la créative adolescente peut reprendre ses activités préférées et continuer à vivre de beaux moments avec ceux qui l’entourent.

IGA et la Fondation Charles-Bruneau : un partenariat solide

IGA, précieux partenaire, en est déjà à sa 16e année d’implication auprès de la Fondation Charles-Bruneau. Le lancement de la campagne « Les Durs à cuire » permet de réaffirmer son rôle crucial dans la lutte contre le cancer pédiatrique.

« Nous sommes extrêmement fiers de soutenir la mission de la Fondation Charles-Bruneau. Nous souhaitions renouveler notre engagement cette année avec une campagne de levée de fonds interactive qui soit un échange et surtout une expérience positive partagée entre ces enfants atteints ou en rémission de cancer et les familles donatrices, afin de prolonger l’impact de ce geste de générosité tout en offrant une plateforme divertissante, gratifiante et rigolote à nos Durs à cuire. », souligne Caroline Duhamel, directrice marketing chez Sobeys. « Œuvrer ensemble pour un avenir en santé de tous les enfants, c’est ça l’esprit de famille. », conclut-elle.

Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation Charles-Bruneau, est d’ailleurs très reconnaissante du soutien renouvelé d’IGA. « Grâce à IGA, ses marchands et ses fidèles clients, la Fondation Charles-Bruneau continue de financer d’importants projets de recherche. Nous sommes choyés de pouvoir accompagner IGA dans cette campagne créative et ludique qui met de l’avant le talent de plusieurs jeunes courageux. », mentionne-t-elle. « Ensemble, nous contribuons à bâtir une enfance sans cancer. »