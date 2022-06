Mascouche présente son plan pour améliorer la circulation et la sécurité sur son territoire

La Ville de Mascouche informe les citoyens et les usagers de la route que l’intersection de la rue Dupras et du chemin Sainte-Marie sera fermée complètement du 6 au 10 juin en raison de travaux de remplacement de l’aqueduc. Un chemin de détour sera mis en place via la montée Masson et le boulevard de Mascouche. Des policiers seront sur place ...