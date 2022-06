Les policiers de Mascouche rappellent l’importance de redoubler de prudence dans les zones scolaires.

Avec l’arrivée du beau temps et à l’approche de la fin des classes, les policiers de Mascouche vous rappellent l’importance de redoubler de prudence et de vigilance dans les zones scolaires.

Jusqu’à la fin des classes, les policiers seront présents à proximité des écoles, aux heures de pointe, afin de faire de la sensibilisation et rappeler les bons comportements : respecter les limites de vitesse, les corridors scolaires, la signalisation, les signaux des brigadières et les aires de débarquement.

En nouveauté cette année, des silhouettes d’enfants seront installées près des écoles afin de prévenir la vitesse et pour favoriser la vigilance des automobilistes à l’approche des passages piétonniers.

Rappels des règles de sécurité près des écoles

Soyez vigilants, beaucoup d’enfants circulent sur la voie publique chaque jour pour se rendre à l’école. Les conducteurs qui ne respectent pas les limites de vitesse s’exposent à des amendes allant de 138 $ à 500 $ et peuvent accumuler jusqu’à 3 points d’inaptitude.

Portez une attention particulière aux panneaux interdisant l’immobilisation de votre véhicule dans une zone déterminée. Le simple fait de s’y arrêter pour attendre la sortie de votre enfant constitue une infraction, et ce, même si vous demeurez dans votre véhicule.

Lorsque la chaussée comporte des marques et un panneau indiquant un passage pour piétons, vous êtes tenu de faire preuve de vigilance et de céder le passage aux piétons désireux de traverser. Lorsqu’un piéton s’engage ou manifeste clairement son intention de s’engager, vous devez immobiliser votre véhicule et lui permettre de traverser.