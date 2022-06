Une participation record de 37 entreprises au rassemblement de Shawinigan

La 6e édition du Marché de Shawinigan de La grande journée des petits entrepreneurs s’est déroulée au Centre d’entrepreneuriat Alphonse- Desjardins Shawinigan avec une participation record de 37 petites entreprises !

Des jeunes âgés de 5 à 17 ans étaient sur place pour vendre le produit de leur entreprise d’un jour.

Des produits aussi variés que des cabanes à insectes, des plantes, des produits alimentaires, du tricot, des sacs magiques et bien plus étaient disponibles.

Le public s’est déplacé en grand nombre afin de rencontrer les jeunes et de se procurer les différents produits offerts. De 13 h à 15 h 30, une foule en continu a déambulé.

Plusieurs jeunes ont d’ailleurs écoulé presque tout leur inventaire durant le Marché. Chaque petit entrepreneur est reparti avec un prix de participation et un certificat.

« Nous sommes vraiment fiers et heureux de la créativité et de la participation des jeunes de Shawinigan. C’est toujours impressionnant de constater l’intérêt de ceux-ci pour l’entrepreneuriat. Les valeurs entrepreneuriales créées et mises de l’avant lors de cette journée amènent un beau dynamisme dans la région. La grande journée des petits entrepreneurs est une belle tradition à Shawinigan. On sera de retour l’an prochain pour permettre aux jeunes de vivre à nouveau l’entrepreneuriat. », explique la directrice générale de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan, Karine Genest

La présentation du Marché de Shawinigan de La grande journée des petits entrepreneurs a été rendue possible grâce à l’implication de nombreux partenaires réunis au sein de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan, soit le Carrefour Jeunesse-emploi de Shawinigan, la SADC Centre-de-la-Mauricie, le Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins et la Ville de Shawinigan.