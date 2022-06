Premiers transports en navette aéromédicale pour la population d’Antoine-Labelle

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides est fier d’annoncer qu’un nouveau service vient de prendre son envol dans la région d’Antoine-Labelle, soit le transport par navette aéromédicale.

Le 11 mai dernier, à 8 h 11, M. André Bellefleur était le premier usager à bénéficier de ce service, en partance de l’Hôpital de Mont-Laurier vers l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, où il a pu passer une coronarographie.

Du décollage jusqu’à la prise en charge par l’équipe clinique de Sacré-Cœur, 1 h 30 seulement s’est écoulée. En 24 heures, M. Bellefleur était de retour à l’Hôpital de Mont-Laurier, une trajectoire qui prend en temps normalement plus de 36 heures par voie terrestre.

La navette, qui contient les équipements médicaux similaires à ceux que l’on retrouve dans les ambulances, est un projet d’amélioration de l’accès aux soins pour les usagers hospitalisés dans le secteur d’Antoine-Labelle.

« Le succès de ce nouveau service est un pas de plus dans l’offre de soins et permet à la population d’Antoine-Labelle d’accéder rapidement aux examens en grands centres urbains. Cette navette améliore grandement les délais d’accès et offre un transport mieux adapté. », commente Madame Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Comme l’appareil compte à son bord deux infirmières de l’équipe d’Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ), « ce partenariat évite de solliciter notre personnel pour un long accompagnement par ambulance, en plus de garder notre couverture ambulancière dans le secteur alors qu’un transport régulier vers Montréal prend un minimum de 8 heures pour l’aller-retour. »

Le succès de ce transport aéromédical a été possible grâce à l’important partenariat mis en place entre nos services, l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal et l’équipe d’Évacuations aéromédicales du Québec. Notre équipe a pu également compter sur M. Bellefleur comme usager partenaire pour valider la qualité du processus.

Grâce à une procédure préparée au quart de tour, cette grande première a ouvert la voie à d’autres transports par avion d’usagers hospitalisés du secteur d’Antoine-Labelle.

« À ce jour, nous en sommes déjà au 9e transport de ce type, ce qui visiblement répond à un réel besoin dans la région d’Antoine-Labelle ».