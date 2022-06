La Course TROIS, 2, 1, GO! du Regroupement pour la Trisomie 21 aura lieu le 20 août prochain

Après deux éditions virtuelles, le Regroupement pour la Trisomie 21 (RT21) est fier de tenir la 15e édition de la Course TROIS, 2, 1, GO ! le 20 août prochain au Parc Maisonneuve, à Montréal, avec une formule plus festive que jamais.

Cet événement sportif annuel est la plus importante activité de levée de fonds de l’organisme. Près de 1000 participants prendront le départ des épreuves chronométrées de 5 km et 10 km, ainsi que du parcours de 2,5 km et de la marche/course symbolique de 1 km. Animation sur place tout au long de la journée et barbecue suivant les épreuves sportives.

Les deux dernières éditions virtuelles n’ont pas permis à l’organisation d’atteindre les résultats financiers souhaités.

« Cette année, on veut réussir à amasser 50 000 $. Les fonds recueillis sont essentiels à la continuité de nos services, dont la stimulation précoce pour le développement des enfants, le programme de stimulation du langage et les activités de socialisation qui s’adressent à nos aînés. La pandémie a fait exploser les besoins et les demandes d’aide ne cesseront pas de sitôt. », commente Geneviève Labrecque, directrice générale du RT21.

Avec le soutien des professionnels, des parents et de l’entourage, un grand nombre de personnes ayant la trisomie 21 parviennent à acquérir une autonomie, à compléter une scolarisation adéquate, à intégrer le marché du travail et à participer activement à la société.

« Pendant le tournage de la série Trauma, un collègue m’a confié que son neveu était né avec la trisomie 21. Il m’a également dit que le Regroupement pour la Trisomie 21 cherchait un porte-parole pour sa fameuse Course TROIS, 2, 1, GO ! Huit ans plus tard, je m’implique toujours dans la course et j’adore ça. C’est important pour moi de rencontrer les familles lors de l’événement et, de façon plus large, de sensibiliser le public pour tenter de briser les mythes qui entourent la trisomie 21. », déclare Maxime Le Flaguais, porte-parole de la course depuis 2014.

Courir au nom de l’inclusion



Au Québec, on estime qu’un enfant sur 770 naît avec la trisomie 21. La Course TROIS, 2, 1, GO ! permet de soutenir la mission du RT21 qui est de favoriser le développement des personnes ayant la trisomie 21, à tout âge. Tout le monde peut participer à la Course TROIS, 2, 1, GO ! Il n’est pas nécessaire de courir ou de marcher pour appuyer le RT21.

Voici les différentes façons de soutenir la cause :

En participant à la course au Parc Maisonneuve le 20 août.

En s’inscrivant pour courir à distance le 20 août.

En créant une page de collecte de fonds au profit de l’organisme.

En donnant à la collecte de fonds d’un participant inscrit.

En faisant un don individuel ou corporatif à l’organisme dès maintenant.

Rendez-vous sur le site web du RT21 pour tous les détails : https://trisomie.qc.ca/