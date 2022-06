Une programmation estivale étoffée et colorée à Rawdon

Forte de sa diversité et de ses nombreux attraits récréotouristiques, la Municipalité de Rawdon met tout en œuvre pour que les citoyens et visiteurs profitent au maximum de la belle saison !

Avec plus de 14 prestations culturelles et artistiques, des rendez-vous familiaux, le retour du marché public et l’offre distinctive des commerçants et attraits locaux, les bonheurs d’été seront nombreux à Rawdon !

Pour le maire Raymond Rougeau, la population mérite plus que jamais de profiter d’un été pétillant et léger.

« Après une pause d’événements de deux ans, nous avons mis les bouchées doubles pour offrir à nos citoyens et à nos visiteurs une programmation ensoleillée ! ».

Tout en faisant référence à la brochure estivale distribuée aux citoyens et offerte aux visiteurs, M. Rougeau invite la population à la conserver précieusement et à la consulter régulièrement pour ne rien manquer !

Parmi les événements à souligner, mentionnons le retour du Marché public La Récolte de Rawdon, présenté tous les samedis du 25 juin au 27 août dans le stationnement de l’hôtel de ville. En plus d’y faire leurs courses, les visiteurs pourront, pour la première année profiter d’une jolie programmation composée d’ateliers, de conférences et d’une prestation musicale.

Outre les rendez-vous cinéma en plein air et des 5 à 7 familiaux à la plage, plusieurs spectacles d’envergure viendront rythmer les vacances d’un air d’été :

Passe-moé la puck, Hommage aux Colocs– 23 juin – Plage municipale.

Heart of Stone (avec Sébastien Plante)–1er juillet–Plage municipale.

The Lost Fingers–23 juillet–Quartier du citoyen.

Hommage aux Cowboys Fringants avec la Grand-messe – 20 août - Quartier du citoyen.

Clavecin en concert – 25 août – Église Marie-Reine-du-Monde.

La Bibliothèque Alice-Quintal s’assurera aussi d’enrichir sa programmation avec la présentation d’un programme double, le 12 août au Centre Metcalfe, mettant en vedette le BLACK HOLE – art chorégraphique, suivi d’un ciné piano avec Roman Zavada, pianiste.

Consultez la programmation détaillée au rawdon.ca ou procurez-vous la brochure estivale disponible à l’hôtel de ville et au bureau d’accueil touristique, ouvert tous les jours du 25 juin au 21 août de 10 h à 17 h.

Rawdon, forte de sa diversité, représente la plus importante municipalité de la MRC de Matawinie, composée de plus de 12 164 citoyens issus de plus de 40 communautés culturelles.