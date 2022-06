L’équipe de Web Or offre un nouveau service pour les centres d’hébergement et résidences pour aînés du Québec

Afin de répondre au besoin de briser l’isolement de nos aînés et de les garder actifs, l’équipe de Web Or est heureuse d’offrir un nouveau service pour les centres d’hébergement et résidences pour aînés du Québec avec son contenu diffusé en continu du lundi au dimanche.

« Ce nouveau service permettra considérablement de réduire les coûts d’opération en faisant affaire avec nous directement et éviter les coûts d’un rediffuseur tout en sauvant du temps d’effectif en ce qui concerne les intervenants en loisir. », commente Dale Hanley, directrice générale, Web Or.

Plusieurs avantages de pouvoir diffuser en continu, tels que :

Une gestion simple.

Une simple connexion à faire le matin.

Aucune installation complexe.

Aucun délai pour débuter.

Un contenu adapté et varié au goût de 2022.

Aucun horaire à planifier pour votre canal interne, on s’en occupe !

Aucuns frais supplémentaires pour effectuer la diffusion par un intermédiaire.

Qualité de son et image haute définition.

Une variété de contenus existe pour répondre au besoin des aînés, tel que : des séances d’exercices, des prestations artistiques, des conférences sur différents sujets en lien avec la santé et le bien-être et plus encore.

PARTENARIAT AVEC LA FQLI

Également, pour chaque abonnement de diffusion en continu, une adhésion d’un an est offerte gratuitement ainsi que la trousse du nouveau membre de la Fédération du loisir en institution (FQLI). Cette offre est applicable seulement aux non-membres de la FQLI.

Pour en apprendre davantage, consultez https://youtu.be/j9GX-tVp0Tg ou visitez www.webor.ca.