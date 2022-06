La Fête nationale à Lorraine célèbre le Québec et sa diversité

La Ville de Saint-Ours invite les citoyens et touristes de la région à rejoindre ses festivités les 22-23 et 24 juin prochain au parc Alphonse-Desjardins sous la thématique de notre langue aux mille accents. Le 22 juin, venez swinger votre compagnie dès 19 h lors de la p’tite veillée trad de Saint-Ours, avec les Mononcles et Gilles Pître au call. ...