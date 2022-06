Dans le cadre du 19e bilan annuel, les DPJ du Québec souhaitent donner la parole aux enfants et aux adolescents, les écouter et les mettre à l’avant-plan en tant que premiers artisans de leur développement.

Cette année, une hausse considérable du nombre de signalements traités est observée. Chaque jour, de plus en plus d’enfants et d’adolescents sont en détresse et font face à une réelle souffrance.

Les DPJ désirent être la voix de ces jeunes et faire valoir qu’il y a encore beaucoup à faire. Pendant la pandémie, les enfants et les jeunes ont montré qu’ils sont forts et résilients.

Statistiques provinciales 2021-2022

Nombre de signalements traités : 132 632, comparativement à 117 904 l’an dernier, ce qui représente une hausse de 12,5 %.

Nombre de signalements retenus : 43,688, en baisse de 2,3 % comparativement à l’an dernier.

Le taux de rétention des signalements se chiffre à 33 %. L’an dernier, il était de 37,9 %.

Les signalements proviennent majoritairement des employés d’organismes publics (34 %).

Le principal milieu de vie des enfants pris en charge par le DPJ demeure leur milieu familial (53,7 %). On constate encore cette année qu’une plus grande proportion d’enfants demeure auprès d’une personne significative (14,7 %).

Statistiques régionales 2021-2022 (Laurentides)

Nombre de signalements traités : 13 078, en hausse par rapport à l’an dernier (11 440).

Nombre de signalements retenus : 4 671, en hausse par rapport à l’an dernier (335).

Le taux de rétention des signalements est de 36,7 %. L’an dernier, il était de 37,9 % .

Les signalements proviennent majoritairement des employés d’organismes publics (34,5 %), suivi du milieu scolaire (24,3 %).

Le principal milieu de vie des enfants pris en charge par le DPJ est toujours le milieu familial (60,1 %).

Pour des informations complémentaires, rendez-vous sur santelaurentides.gouv.qc.ca.