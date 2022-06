La Ville de Saint-Ours invite les citoyens et les touristes à rejoindre ses festivités les 22-23 et 24 juin au parc Alphonse-Desjardins

La Ville de Saint-Ours invite les citoyens et touristes de la région à rejoindre ses festivités les 22-23 et 24 juin prochain au parc Alphonse-Desjardins sous la thématique de notre langue aux mille accents.

Le 22 juin, venez swinger votre compagnie dès 19 h lors de la p’tite veillée trad de Saint-Ours, avec les Mononcles et Gilles Pître au call. Préparez-vous à taper du pied avec leurs rythmes effrénés, ces vétérans de la musique et de la chanson traditionnelle feront danser Saint-Ours toute la veillée.

Le 23 juin, le feu va pogner dans’ baraque. Une soirée festive avec Alex Bisaillon en humour, suivi d’une performance électrisante de Pyrolumina. On finit su’l party avec Trace d’ours qui feront lever le plancher de danse !

Mais pour débuter la soirée, dès 19 h, venez rencontrer vos élus lors du discours patriotique avec nos invités d’honneur Sylvain Dupuis, maire de Saint-Ours, le député de Richelieu Jean-Bernard Émond et la conseillère, Mme Lise Couture.

Le 24 juin, on s’promène au village pour une journée famille et générations avec des ateliers de cirque au parc Alphonse-Desjardins, du bricolage musical à la Bibliothèque avec Ariane DesLions, une exposition de peinture avec les Métiers d’art à l’Église et de l’observation de la faune et de la flore au parc des Écluses avec les Amis du Canal.

En collaboration avec la STC Pierre-de-Saurel, un service de navette sera offert gratuitement de 12 h à 0 h entre le Golf des Patriotes et le parc des Écluses, avec des arrêts au camping Marina Bellerive, au restaurant l’Ours qui bouffe et à la ferme Saint-Ours.