Du 13 au 20 juin 2022 se déroule la 2e édition de la semaine de la reconnaissance au CISSS des Laurentides

Du 13 au 20 juin 2022 se déroule la 2e édition de la semaine de la reconnaissance au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Sous le thème des MERCISSS, cette action vient s’ajouter à une culture de la reconnaissance que le CISSS des Laurentides développe jour après jour.

Cette semaine se veut une opportunité de plus pour souligner l’apport inestimable de chaque employé et sa contribution unique à la réalisation de notre mission. La santé et les services sociaux, c’est un secteur en action 365 jours par année, 24 h sur 24.

« Si nous pouvons concrétiser notre vision d’assurer des soins de santé et de services sociaux accessibles et efficients, qui s’adaptent aux besoins de la population des Laurentides, c’est grâce à nos 18 500 employés auxquels s’ajoutent plus de 1000 médecins et sages-femmes ainsi que quelque 430 bénévoles », a indiqué Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

« Je suis à même de constater à quel point les membres de l’équipe du CISSS des Laurentides s’investissent, peu importe le secteur dans lequel ils évoluent. Je tiens à leur réitérer ma reconnaissance et mon admiration pour leur travail et leur présence au quotidien. Je ne peux passer sous silence toute leur contribution de près ou de loin dans la gestion de la pandémie. Chaque geste de reconnaissance a un impact positif, qu’il soit petit ou grand. J’encourage donc aussi la population qui bénéficie du travail de tous les membres de l’équipe du CISSS des Laurentides à joindre le mouvement de reconnaissance et à se joindre à ma voix pour les remercier », a souligné Mme Landry.