Bonification du programme de subvention pour les bâtiments patrimoniaux à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse en partenariat avec la MRC de Thérèse-De Blainville (MRC) et le ministère de la Culture et des Communications est heureuse d’annoncer la bonification du programme de subvention à la rénovation des bâtiments patrimoniaux.

Désormais, la valeur patrimoniale moyenne a été ajoutée dans les critères des bâtiments admissibles au programme. De plus, les montants accordés aux valeurs forte, supérieure et exceptionnelle ont été augmentés.

Ainsi, les propriétaires des immeubles faisant partie de ces quatre catégories peuvent effectuer une demande de subvention pour la réalisation de travaux visant entre autres les murs, les toitures, les portes et fenêtres, et les détails architecturaux et saillies de leur propriété, en fonction de certains critères.

Les valeurs patrimoniales ont été établies dans le cadre d’une étude du patrimoine bâti effectuée par la MRC.

« Notre patrimoine bâti est précieux. Il est intimement lié à notre histoire et il est essentiel de le sauvegarder. Grâce à l’élargissement du programme, davantage de propriétaires pourront profiter d’une aide financière pour les aider à préserver, restaurer ou mettre en valeur leur propriété. Je remercie la MRC et le ministère de la Culture et des Communications pour leur appui financier démontrant la nécessité de prendre soin du riche patrimoine immobilier de nos communautés. », a déclaré le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

La liste complète des bâtiments visés, tous les détails concernant les coûts, travaux et montants admissibles, ainsi que la procédure pour effectuer une demande de subvention sont en ligne au www.sainte-therese.ca > Services aux citoyens > Urbanisme et habitation > Programme de subvention à la rénovation des bâtiments patrimoniaux.