Nomination d'une nouvelle directrice au Cégep à Terrebonne

Le Conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière (CRL) est heureux d’annoncer la nomination de madame Geneviève Perreault au poste de directrice du Cégep à Terrebonne.

Recommandée au préalable par le comité de sélection. À l’unanimité, la commission des études et le conseil d’établissement du Cégep à Terrebonne ont aussi donné un avis favorable. Elle amorcera ce nouveau défi à compter du 8 août 2022, et ce, pour un mandat de cinq ans.

Madame Perreault est détentrice d’une scolarité de doctorat en sociologie de l’Université du Québec à Montréal, en plus d’avoir complété une maîtrise et un baccalauréat dans cette même discipline.

Détenant près de 27 années d’expérience dans le secteur privé, dans le secteur de la recherche académique et dans le secteur public de l’enseignement, elle œuvrait depuis maintenant 16 ans au Cégep Marie-Victorin. D’abord à titre d’enseignante en sociologie pendant plus d’une dizaine d’années dans cinq programmes préuniversitaires et techniques, elle a également assuré la coordination départementale, tout en s’impliquant simultanément à titre de membre élu à la Commission des études et au Comité des relations de travail.

Depuis 2017, elle a mis sa grande expertise au profit de son organisation à titre de directrice adjointe des études. D’abord au Service de l’organisation et du cheminement scolaires, elle a ensuite occupé ses fonctions au Service de l’enseignement et de la recherche ainsi qu’au Service des programmes et du développement pédagogique. Madame Perreault était également, depuis mars 2020, titulaire de la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison du Cégep Marie-Victorin.

« Le parcours professionnel de madame Perreault au collégial est fort impressionnant. L’expérience acquise lors de l’occupation de divers postes du monde de l’éducation sera, sans aucun doute, un atout précieux, tant pour la constituante de Terrebonne que pour l’ensemble du Cégep régional de Lanaudière. Grâce à ce riche parcours, nous sommes persuadés qu’elle saura assumer pleinement et avec succès les responsabilités de directrice du Cégep à Terrebonne. », a commenté madame Hélène Bailleu, directrice générale du CRL.