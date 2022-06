Alerte d'orages violents en vigueur

Exo et BIXI Montréal annoncent l’installation de nouvelles stations de vélos en libre-service BIXI aux gares De la Concorde, Saint-Michel–Montréal-Nord et Lachine. Les clients du train de banlieue et les riverains de ces gares peuvent bénéficier de la complémentarité du transport actif et du transport collectif pour se déplacer de façon simple ...