Des lauréats, des sourires et de la fierté au Collège Lionel-Groulx

L’année collégiale tire à sa fin et le Collège Lionel-Groulx en a profité pour reconnaître l’apport de son personnel dans sa noble mission de l’enseignement supérieur.



Onze prix d’engagement et de pédagogie ont ainsi été remis le vendredi 10 juin dernier, lors de son gala de reconnaissance.

« Malgré les nombreux défis rencontrés au cours de la dernière année, nous avons su donner à notre communauté étudiante le meilleur de nous-mêmes, les meilleures conditions d’enseignement, de réussite éducative et de développement global. Nous avons su nous adapter de façon importante et surtout conserver notre optimisme pour l’avenir. Soyons fiers. Félicitations à nos lauréates et lauréats. », a déclaré Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx.

Prix de la Bienveillance — Sabrina Dumoulin, conseillère pédagogique



Cette « force tranquille » s’est avérée un pilier indispensable pour souder le moral de l’équipe à travers les défis des dernières années.

Prix Place à l’équipe — aide psychosociale



La disponibilité, l’écoute et les interventions à alléger l’insécurité et la détresse des membres de la communauté étudiante qui sont entrés en contact avec l’équipe de l’aide psychosociale lui a valu cette reconnaissance.

Prix Environnement — Katerine Brochu, enseignante au département de théâtre



Elle a su insuffler un vent de fraîcheur en chapeautant la mise en place d’un projet pédagogique innovateur ayant comme objectif d’intégrer des pratiques écoresponsables à travers la création, la gestion et la réalisation de productions théâtrales.

Prix Santé et sécurité — Sophie Cazes, gestionnaire administrative, relations humaines

Son engagement quotidien à trouver des solutions a permis de mettre en place des actions qui ont contribué à améliorer l’environnement de travail.

Prix de la Qualité de vie au travail — Claudine Desrochers, technicienne en informatique



Cette employée du Collège depuis 35 ans en plus d’y avoir été étudiante s’est avérée une collaboratrice bienveillante à tous les niveaux tout en étant proactive dans la recherche de solutions.

Mention coup de cœur, Qualité de vie — Mélanie Rivest, enseignante en psychologie



Son énergie, son humanisme et sa bonne humeur ont été remarqués dans les projets qu’elle a entrepris comme le développement de cours, d’ateliers en Tremplin DEC et d’aide à la gestion du stress et de décharge émotive en plus de l’accompagnement des nouveaux membres de l’équipe.

Prix Partenaire — Coopsco des Laurentides



Cet organisme a été retenu pour son engagement enthousiaste à prendre part à la vie collégiale.

Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale — Luc Gagnon, enseignant en Technologie de la production horticole agroenvironnementale



Lors de la dernière année, il a participé à la révision du nouveau programme qui accueillera sa première cohorte d’étudiants à l’automne 2022. La qualité pédagogique de son enseignement permet la réalisation de projets liés aux objectifs de ce programme, comme le Marché horticole.

Prix d’initiative — Carl Poliquin et Marc-André Thibault, enseignants en Interprétation théâtrale



Ils ont participé à l’implantation de l’apprentissage en milieu de travail, un nouveau volet au programme d’étude qui permettra aux étudiants de se retrouver en situation authentique de travail à même certains cours.

Prix collectif — les conseillères et conseillers pédagogiques du Collège



Ils ont été mis en lumière par leur professionnalisme, en coordonnant les travaux relatifs aux nombreuses révisions de programmes. Le Prix collectif leur a ainsi été décerné pour leur apport à un meilleur enseignement, à la résolution de problèmes reliés à la pédagogie et à la réussite notamment.

Prix du soutien à la pédagogie — Isabelle Lapierre, technicienne en travaux pratiques à la bibliothèque



Son apport pertinent et dynamique aux cours dans le programme Techniques de la documentation, gestion de l’information, son accueil envers les différences et l’unicité de chacun, son ouverture et sa bienveillance font la différence au sein du département.