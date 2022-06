Sainte-Thérèse joint le mouvement Ville amie des monarques

C’est avec enthousiasme que la SODAM et la MRC Les Moulins, en collaboration avec les villes de Terrebonne et de Mascouche, annoncent le retour du Marché public moulinois, qui se déroulera tous les samedis au parc Saint-Sacrement à Terrebonne et tous les dimanches sur le site de l’hôtel de ville à Mascouche de 10 h à 14 h 30, du 9 juillet au ...