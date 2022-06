Le CISSS des Laurentides dévoile l’œuvre d’art commémorative La Promesse de l’arbre... signée Marie-Eve G. Rabbath

Comme annoncé à l’occasion du Jour de la Terre, le 22 avril dernier, Mascouche et Terrebonne font cet été un pas de plus vers un règlement concret qui régira la vente et la distribution d’objets à usage unique sur leur territoire respectif. En vue de bien préparer le terrain, les deux municipalités ont mandaté des ressources de l’organisme Jour ...