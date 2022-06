Une famille à la conquête de l’Amérique du Nord depuis presque 1 an

Depuis juin 2021, une dynamique famille de Lanaudière a vendu sa maison et tous ses biens pour vivre leur rêve !

Ils ont attendu avec patience que la pandémie se calme pour aller vivre cette aventure tant souhaitée et minutieusement préparée.

Composée de Jérôme Paquet, Katryne Leblanc, Thomas et Lydia Paquet, de charmants jumeaux âgés de 10 ans, cette famille découvre le mode de vie nomade avec camion et roulotte, tout en sillonnant les routes des Amériques au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

« On ne voulait pas attendre à notre retraite pour voyager et nous voulions vivre cette expérience avec les enfants. Comme le temps passe, la santé peut se faner, on voulait vivre cela au top de notre énergie et surtout avec nos enfants pour qu’ils apprennent l’anglais et l’espagnol. Étant enseignante, je voulais consacrer le meilleur de moi-même et mon temps à mes enfants en les éduquant sur la route avec l’école de la vie. », explique avec enthousiasme Katryne Leblanc.

Peu d’embûches

La famille a somme toute eu peu d’embûches pendant cette année de découvertes à l’exception d’une majeure au début de leur voyage, soit l’achat imprévu d’un nouveau camion au Yukon, car leur moteur avait rendu l’âme.

Une autre mésaventure majeure s’est présentée à eux le 10 juin dernier en Idaho. Des réparations étaient nécessaires sur la roulotte… avec un temps d’attente de… 8 jours !

C’est sans doute l’un des rares moments d’impatience et de découragement dans tout ce voyage qui, fort heureusement, disparaitra très vite avec le confort de leur hôtel et la découverte du Perrine Memorial Bridge sur lequel des gens pratiquent le base jumping.

Leurs coups de cœur

Les coups de cœur du papa, Jérôme Pâquet sont le parc de Tombstones au Yukon, les îles Haida Gwaii en Colombie-Britannique, Death Valley en California comme l’apprentissage de la cuisine avec des locaux au Mexique.

Pour Thomas, les cavernes de Carlsbad au Nouveau-Mexique, la randonnée de The Narrows dans l’eau du canyon du parc de Zion et la pêche au saumon à Kitimat en Colombie-Britannique l’ont particulièrement ravi.

Lydia, quant à elle, a adoré aller à l’école au village de Punta Perula au Mexique et a beaucoup apprécié la randonnée d’Angel’s Landing à Zion, la prison d’Alcatraz à San Francisco et Whites Sands au Nouveau-Mexique.

Si la maman, de son côté, a adoré Yellowstone et Grand Teton national, elle reste marquée par les rencontres enrichissantes de nouveaux amis sur la route, son expérience d’enseignement au Mexique ou encore la chance d’avoir pu jouer de la musique dans un mariage mexicain.

Le roadtrip sur Facebook

Si le périple de cette famille lanaudoise tire à sa fin, leurs souvenirs demeureront gravés à tout jamais dans leur mémoire.

Pour en savoir plus sur leurs aventures, visitez leur page Facebook intitulée La famille Paquet en roadtrip.

Avec la collaboration exceptionnelle d'Isabelle Padula.