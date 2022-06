Votre offre d’achat a été acceptée et vous allez bientôt déménager. Vient maintenant la partie la plus difficile : organiser votre déménagement et l’annoncer aux enfants. Qu'ils déménagent à l'extérieur de la ville ou dans un quartier différent, les enfants et les adolescents ne sont généralement pas ravis d'un tel événement. En fait, ils apprécient rarement tout changement de cette ampleur. Heureusement, vous pouvez prendre certaines mesures pour faciliter la transition. Votre attitude à l'égard du déménagement et votre volonté de laisser vos enfants participer à l'expérience influenceront leurs sentiments. Voici donc comment réussir un déménagement résidentiel avec des enfants.

Annoncez la nouvelle à vos enfants

Commandez une pizza, ou tout repas que votre famille apprécie, et rassemblez-vous autour de la table de la salle à manger pour un souper décontracté. Si vous déménagez en raison d'une promotion ou d'un nouvel emploi, dites à vos enfants que cela vous enthousiasme. Ou si vous déménagez dans une maison plus grande et mieux adaptée à vos besoins, parlez-leur des avantages de cette nouvelle maison. Expliquez pourquoi vous avez pris la décision et comment cela affectera toute la famille.

Dites-leur ce que vous pensez du déménagement et encouragez-les à exprimer leurs sentiments et leurs préoccupations. S'il s'agit de leur premier déménagement, cela pourrait être particulièrement difficile car ils quittent leur domicile familial. Partagez avec eux votre première expérience. Faites-leur savoir que vous comptez sur eux pour vous aider pendant le déménagement, de l'emballage à l'installation dans le nouvel endroit.

Impliquez vos enfants dans le déménagement

Si possible, impliquez vos enfants, surtout s'ils sont plus âgés, dans le processus du déménagement. Commencez par leur faire visiter, si possible, la nouvelle maison, ou montrez-leur des photos. Décrivez le quartier en détail, incluant l’école, les parcs, etc.

Une chose à laquelle les enfants sont attachés est leur chambre, et ils seront tristes de devoir quitter la leur. Pour aider à leur faire accepter cette nouvelle maison, laissez-les concevoir en partie la décoration de leur future chambre à coucher : la couleur des murs, les affiches, etc.

Puis, faites-les participer au désencombrement de leur chambre, en leur demandant ce qu’ils veulent conserver, donner et jeter. Si vous avez décidé d’organiser une vente de garage, impliquez-les également dans l’organisation de cette activité. Vous pouvez même leur offrir de conserver l’argent de la vente de leurs vieux jouets.

Enfin, s’ils sont en âge de le faire, demandez leur aide pour emballer leurs effets personnels, jouets, peluches, etc.

Le jour du déménagement avec les enfants

Dans les jours précédents, aidez-les à remplir un sac à dos avec leurs essentiels pour la journée du déménagement. Cela peut inclure des jeux, une tablette, une peluche, leur couverture préférée, ou autre. Assurez-vous également d’avoir un sac pour la famille, qui lui inclura les articles d’hygiène personnelle, médicaments, papiers importants, chargeurs, et bien sûr, des collations et des breuvages.

Le jour du déménagement, faites une tournée des chambres pour vérifier que vous n’avez rien oublié, et laissez les enfants faire leurs adieux à l’ancienne maison. Puis, installez-les confortablement dans la voiture avec leur sac à dos.