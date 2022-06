Comment augmenter la taille de sa poitrine ?

Vos seins sont petits et ils constituent une source de complexe pour vous ? Afin de vous sentir mieux dans votre peau, ou pour faire plaisir à votre compagnon, vous êtes à la recherche d’une solution efficace pour modifier l'aspect et la taille de votre poitrine ? Dans le présent article, nous vous livrons trois astuces !

La chirurgie

Augmentation mammaire

Si vous voulez obtenir un résultat impeccable, choisissez une augmentation mammaire. Il existe plusieurs techniques et chacune a ses avantages et inconvénients. Avant de faire votre choix, vous devez donc bien vous renseigner auprès de votre chirurgien. La technique la plus connue est l’augmentation mammaire par le biais des implants. Celle-ci offre un résultat assez naturel et un maximum de confort.

Optez pour le lipofilling mammaire

Cependant, si vous souhaitez augmenter le volume de votre poitrine sans utiliser des prothèses, optez pour le lipofilling mammaire. Cette intervention consiste à prendre de la graisse sur certaines zones du corps comme le ventre ou les cuisses afin de la réinjecter dans les seins. Avec ou sans prothèse, rappelez-vous que la chirurgie comporte toujours un risque. Prenez donc le temps de bien réfléchir.

Le sport

Si vous recherchez une solution plus naturelle pour gonfler vos seins, nous vous conseillons de faire du sport. Toutefois, vous devez savoir que tous les types de sports ne sont pas efficaces. Seuls quelques exercices peuvent vous permettre d’obtenir des résultats dans les meilleurs délais.

Plusieurs exercices pour obtenir un résultat optimal

C’est le cas du développé couché, un exercice qui permet de travailler les grands pectoraux, des muscles qui se trouvent sous les seins. Idéalement, cet exercice doit se faire en salle, car il nécessite certains équipements. Toutefois, si vous avez les matériels adaptés chez vous, vous pouvez parfaitement vous entraîner à la maison. En plus du développé couché, d’autres exercices sont conseillés : les pompes, les haltères, la planche et les étirements vers le haut.

Le fenugrec

Le fenugrec, plante riche en nutriments et phyto oestrogènes, contribue à la synthèse des hormones sexuelles chez la femme. Ainsi, sa consommation est fortement conseillée pour celles qui veulent faire grossir leur poitrine. Notez que ce n’est pas le seul bénéfice du fenugrec. D’après des études menées en 1997, la plante permettrait aussi de prévenir l’apparition du cancer des seins.

Pour profiter des bienfaits du fenugrec, il est possible de l’utiliser de 5 façons différentes. D’abord, vous pouvez inclure le fenugrec en poudre dans vos plats ou prendre des compléments alimentaires en gélules. Sinon, le fenugrec existe aussi sous forme de crème et d’huile que vous pouvez utiliser pour effectuer un massage de la poitrine.

Attention, augmenter la taille de vos seins demande du travail et de la patience. En effet, à moins d’opter pour la chirurgie esthétique qui n’est pas sans danger, vous allez devoir attendre plusieurs mois avant de constater les premiers résultats.