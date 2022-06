Le Conseil des préfets interpelle les partis politiques et présente ses recommandations

Dans le contexte de la prochaine campagne du Québec, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL) souhaite interpeller les différents partis politiques afin qu’ils s’engagent à faire du développement de logements sociaux et abordables une priorité incontournable au cours des prochaines années.

La région des Laurentides, comme plusieurs autres régions du Québec, fait face à une importante crise du logement pour les ménages à faibles ou modestes revenus.

« Au quatrième rang des régions du Québec sur le plan démographique, les Laurentides sont pourtant au tout dernier rang en regard de son offre de logements sociaux et abordables. », déplore le président du CPÉRL, Scott Pearce, appelant le prochain gouvernement du Québec à s’engager par des solutions qui auront des conséquences directes pour le terrain.

Le CPÉRL acheminera aux différentes formations politiques ses recommandations visant le programme AccèsLogis, les Prestations de supplément de loyer, le Programme Habitation abordable et la gestion de la SHQ (en annexe du présent communiqué) au courant des prochains jours, les invitant à dresser leurs engagements à l’égard de l’habitation sociale et abordable au sortir de la période estivale.

« C’est un véritable Jour de la Marmotte, la crise du logement du 1 er juillet. Il est temps de passer à une autre étape dans ce dossier : il faut mettre de l’avant des approches plus structurantes. Car les solutions existent, nous en proposons plusieurs. Les orientations du prochain gouvernement du Québec peuvent faire une réelle différence dans la résolution de cette problématique qui prend de l’ampleur et se répète année après année. », conclut Scott Pearce.

À propos du CPÉRL

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL) représente et soutient les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté et du maire de la ville de Mirabel, le CPÉRL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.