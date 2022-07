Gina Bergeron-Fafard nommée à titre de Directrice générale de la CCITB

Le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) et son président, monsieur Martin Breault, sont fiers de nommer Gina Bergeron-Fafard à titre de Directrice générale.

Détentrice d’un MBA pour cadres, Gina occupait la fonction de Directrice, expérience client et partenariat depuis 2021. Elle s’implique depuis près de 20 ans au sein de la communauté d’affaires, avec ses 13 années d’expérience en tant qu’entrepreneure et ses 5 années au sein de l’équipe de la CCITB.

Elle a notamment participé à la fondation de l’association locale de l’AGAR à titre d’administratrice puis, en tant que présidente lors de la fusion et la création de l’aile avec la CCITB. Elle a également initié le comité industrie de la CCITB et pilote depuis 2020 le comité de vigie économique de la MRC Thérèse-De Blainville.

« Je suis plus qu’enthousiaste de partager cette nomination avec notre communauté d’affaires. Par son expertise, sa grande implication dans la région et sa fibre entrepreneuriale, j’ai confiance que Gina saura faire vivre la raison d’être de la CCITB, soit de propulser le succès des entreprises d’ici tout en mobilisant l’équipe et nos ambassadeurs. », exprime Martin Breault, Président de la CCITB.

« C’est un privilège de reprendre la barre en tant que directrice générale avec une équipe qui ne cesse de se dépasser par son dynamisme et son dévouement. Nous avons une région aux couleurs et saveurs uniques et je suis très enthousiasmée à l’idée de continuer à mettre sur pied les actions qui contribuent à propulser le succès des entreprises d’ici, en collaboration avec les acteurs du milieu et un CA engagé », exprime Gina Bergeron-Fafard, Directrice générale de la CCITB.

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a pour rôle de propulser le succès des entreprises d’ici grâce à ses 4 volets : Connecter. Évoluer. S’informer. Se mobiliser.

La CCITB chapeaute l’Aile jeunesse (AJ), le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR), le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB), le Réseau Femmes en affaires et le Réseau industriel, tous reconnus pour leur dynamisme et leur participation active.