Les chiens en laisse dans les sentiers et la consommation d'alcool dans certains parcs demeurent permis à Mascouche

Faisant suite à des projets pilotes concluants, la Ville de Mascouche est heureuse d’annoncer l’assouplissement de ses règlements concernant la présence des chiens dans les sentiers et la consommation d’alcool avec un repas dans certains lieux de la Ville.

Chiens dans les sentiers

Les maîtres de chien seront heureux d’apprendre qu’il demeurera permis de promener leur animal en laisse dans les sentiers Émilie-Mondor du parc du Grand-Coteau (excluant la zone de modules de jeux et le pourtour des deux étangs) et dans les sentiers balisés du parc métropolitain du Domaine-Seigneurial-de-Mascouche.

« Il y a de nombreux propriétaires de chiens à Mascouche et c’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer l’assouplissement officiel de notre règlement. Depuis l’an dernier, grâce notamment à notre brigade canine et aux commentaires reçus de la part des citoyens, nous avons pu constater que la cohabitation avec les chiens se passe bien dans nos sentiers », mentionne le maire de Mascouche Guillaume Tremblay.

Rappelons qu’en tout temps, les chiens doivent être tenus en laisse d’une longueur maximale de 1,5 mètre dans les sentiers. Un maximum de deux chiens par personne est permis. Les maîtres sont invités à ramasser les besoins de leur animal.

Consommation d’alcool dans les parcs

Pour une deuxième année, la Ville assouplit son règlement concernant la consommation d’alcool dans les parcs afin de permettre à ses citoyens d’accompagner leur repas d’une boisson alcoolisée lors de leurs sorties aux parcs du Grand-Coteau et de la Seigneurie et à la place publique du Vieux-Mascouche cet été.

Jusqu’à la fête du Travail, la consommation d’alcool est donc autorisée, entre 11 h et 20 h, pour les personnes âgées de 18 ans et plus et uniquement dans les aires de pique-nique et de détente des deux parcs (en excluant les sentiers, les pistes cyclables ainsi que les modules et les aires de jeux). Toute consommation d’alcool doit être accompagnée d’un repas.