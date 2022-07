Deux Laurentiens raflent 1 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 24 juin dernier

Lucie Roberts et Gerard Ouellet, un couple des Laurentides, ont remporté 1 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 24 juin dernier.

Les projets des chanceux : un voyage en Europe pour madame et un voyage de pêche pour monsieur!

Faits saillants

Lorsqu’elle a vérifié son billet le lendemain du tirage, Mme Roberts a vu apparaître sur son téléphone des confettis et le montant de 1 000 000 $.

Elle s’est empressée de réveiller son conjoint en lui tendant son téléphone : « Regarde! Pince-moi! Ça ne se peut pas! » M. Ouellet, qui a vérifié le billet à son tour à partir de son propre téléphone, a vu la même chose.

L’heureuse gagnante a réuni tous les membres de la famille et leur a envoyé, au même moment, une image du montant remporté par téléphone. Elle avait même pris soin d’installer une caméra afin de ne rien manquer de leur réaction!

Le billet gagnant a été acheté au Dépanneur Goodies, situé sur le boulevard du Curé-Labelle, à Sainte-Thérèse. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

