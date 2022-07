La saison 2022 du Marché public Moulinois a officiellement débuté

La SODAM est heureuse de souligner le début d’une nouvelle saison au Marché public Moulinois en dressant un portrait des incontournables du marché et en présentant la programmation estivale du Marché public de Terrebonne.

Les essentiels du marché

Une belle variété d’exposants vous attend chaque semaine les samedis, à Terrebonne, au parc Saint-Sacrement, et les dimanches, à Mascouche, sur le site de l’hôtel de ville. Laissez-nous vous donner un aperçu des exposants que vous aurez la chance de côtoyer.

Pour les fruits et légumes, de nombreux maraîchers seront des nôtres avec leurs produits de saison.

Entre autres, c’est le cas de Ferme au septième sol, La ferme aux mille et un fruits, Ferme Damoiselle, Les Jardins Florelia, Jardins de Versailles, Les Champimignons et Fines Herbes Patrick Lauzon.

En ce qui concerne le pain et les viennoiseries, La Shop à Pain est à Terrebonne et à Mascouche durant toute la saison. Vous y trouverez également Yoobens Bagels pour compléter votre sélection de produits de la boulangerie.

Pour les consommateurs de viande, vous croiserez assurément Daniel Morel et son bœuf Angus, ainsi que Gulo Gulo, artisan charcutier, au Marché de Mascouche.

Vous retrouverez même certains exposants aux deux marchés, soit La Seigneurie des Patriotes avec leurs produits de sanglier, la Bergerie des Neiges avec leurs produits d’agneau et la Fermette Fleur de Lys pour les amateurs de saucisses.

Plusieurs autres producteurs, transformateurs et artisans se retrouvent également parmi les étals du marché. La liste des exposants présents est publiée chaque semaine sur la page Facebook d’Objectif Écoterritoire.

Il est possible de consulter le bottin des exposants sur le site Web du Marché public moulinois (marchemoulinois.ca/) pour plus de détails concernant les exposants et leurs présences au marché.

Programmation estivale au Marché public de Terrebonne

Au marché de Terrebonne, attendez-vous à être diverti et à bouger au rythme des prestations musicales !

9 juillet – The Swindlers (mélodies traditionnelles celtique, canadienne et tzigane) DJ Girard (musique du monde)

16 juillet – En collaboration avec Aminate (rythmes africains)

23 juillet – Marianne Gavin (pop folk)

30 juillet – En collaboration avec Expo-Vente Country

6 août – Trace d’Ours (rock et folk)

13 août – Chipotle (animation déambulatoire)

20 août – Sebz (reprise originale de chansons)

27 août – Folies Potagères (animation circassienne et musicale)

3 septembre – Phil & Dom (animation circassienne)

10 septembre – Georges Ouel (musique inspirée des classiques d’autrefois et d’une touche de modernité)

17 septembre – Caracol (folk pop) DJ Girard (musique du monde)

Renseignements

Le Marché public Moulinois a lieu tous les samedis au parc Saint-Sacrement à Terrebonne et tous les dimanches sur le site de l’hôtel de ville à Mascouche de 10 h à 14 h 30, du 9 juillet au 18 septembre 2022.

Pour de plus amples informations, contactez la SODAM au 450 417-1277 ou par courriel à [email protected]