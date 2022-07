Fermeture complète d’un tronçon de l’autoroute 20 en direction est du 15 au 18 juillet

Jusqu’au 15 août prochain, la commission jeunesse souhaite recruter deux personnes âgées entre 18 et 35 ans, citoyennes ou citoyens de Blainville, qui entreprendront un mandat de deux ans (renouvelable), et ce, à partir de septembre 2022. « Tu as envie de t'impliquer et de mettre de l'avant tes idées pour améliorer la qualité de vie des jeunes de ...