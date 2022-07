Étude sur les ventes résidentielles trimestrielles pour Lanaudière

Le ministère des Transports informe les usagers de la route du début des travaux de réparations et d’asphaltage du pont Gédéon-Ouimet, entre Laval et Boisbriand, à compter du 17 juillet. D’une durée d’environ 18 semaines, ces interventions permettront d’assurer la fonctionnalité de cette infrastructure routière et le confort de roulement des ...