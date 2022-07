Xavier Barsalou-Duval annonce des investissements supérieurs à 1 M$

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, est fier d’annoncer que 295 emplois ont été accordés aux jeunes de 15 à 30 ans pour une somme de 1 025 089 $ et que 4 projets de la circonscription ont été acceptés dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, pour un montant de près de 63 000 $.

C’est plus d’un million de dollars qui sont investis dans la circonscription.

« Les aînés et les jeunes sont à l’honneur cette année. Les sommes du PNHA serviront à des projets qui me tiennent à cœur comme celui de la Fondation Lajemmerais qui mettra sur pied 9 ateliers d’art thérapeutique pour les résidents du Centre d’Hébergement Lajemmerais ou les achats de métiers à tisser avec leurs accessoires par 2 de nos Cercles de Fermières, ceux de Varennes et de Boucherville, qui se font les gardiennes de nos traditions en valorisant, entre autres, les arts textiles. Quant au programme Emploi d’Été Canada, c’est une autre année record avec plus d’un million de dollars en investissement pour nos jeunes et près de 300 emplois », annonce Xavier Barsalou-Duval.

« Rappelons que ces programmes fédéraux sont financés par nos impôts. Idéalement, j’aspire à ce que nous administrions nous-mêmes ce système de subventions, mais d’ici à ce que l’on soit un État libre, je me réjouis d’apporter ma contribution au développement et à l’amélioration des conditions de travail des organismes et des entreprises de la circonscription et au soutien de la jeunesse dans sa recherche d’emploi », a déclaré le député Xavier Barsalou-Duval.