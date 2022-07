C’est avec enthousiasme que la SODAM souligne le lancement de la deuxième saison du Marché public de Saint-Lin-Laurentides qui prend place tous les jeudis à la Paroisse Bienheureuse Émilie-Gamelin, du 7 juillet au 15 septembre 2022, de 15h à 19h30.

Un été de fraîcheur en vue

Cette année, le Marché public de Saint-Lin-Laurentides vous invite à retrouver vos producteurs.trices pour faire le plein de produits locaux.

Le marché public est un lieu privilégié d’approvisionnement et de commercialisation de proximité, mais aussi un lieu de rencontres et de connexions extraordinaires avec ceux et celles qui mettent de la fraîcheur et de la saveur dans nos assiettes.

Le Marché public de Saint-Lin-Laurentides est fier de participer à la vitalité de sa communauté et de son territoire en offrant ce service essentiel.

Chaque semaine, les citoyens ont accès à une variété de producteurs, transformateurs et artisans passionnés. Les exposants et leurs produits contribuent assurément à faire du Marché un arrêt incontournable durant l’été.

Programmation estivale

Ce n’est pas tout, aux merveilleuses découvertes qui vous attendent s’ajoute une ambiance de feu !

DJ Girard était présent lors du premier marché et a su lui donner des airs de fête en direct du parvis de l’église.

Il sera également présent au dernier marché de la saison avec sa musique colorée qui donne envie de danser. Voici la programmation complète, planifiez vos visites !

7 juillet – DJ Girard (musique du monde)

14 juillet – Georges Ouel (musique inspirée des classiques d’autrefois et d’une touche de modernité)

21 juillet – Gab & Isa (chansonniers)

28 juillet – Pascale Leblanc (chansons francophones et mélodies créoles)

4 août – DJ lil hailey (musique électronique)

11 août – Izabelle (pop décomplexée)

18 août – Folies potagères (animation circassienne et musicale)

25 août – Simon Lemay (chansonnier)

1 er septembre – Dom (animation circassienne)

8 septembre – Jean-Michel Soudre (chansonnier)

15 septembre – DJ Girard (musique du monde)

Devenir exposant

Les producteurs et transformateurs qui souhaitent devenir exposant peuvent le faire en communiquant directement avec la SODAM au 450 417-1277 ou par courriel à [email protected]