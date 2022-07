Chantal Gauvreau sera la nouvelle directrice générale de la Ville de Blainville

Le conseil municipal a procédé, lors d’une séance extraordinaire survenue le 13 juillet 2022, à la nomination de Chantal Gauvreau à titre de nouvelle directrice générale de la Ville de Blainville à partir du lundi 12 septembre.

Succédant à Michel Lacasse qui occupait le poste depuis 2015 et qui partira prochainement à la retraite, elle apportera sa riche expérience de 30 ans dans le monde municipal, dont 22 ans à la direction générale.

« Lorsque j’ai rencontré Chantal, j’ai rapidement connecté avec ses valeurs humaines et sa grande passion pour l’organisation municipale. En plus de ses qualités de gestionnaire, elle possède une solide expérience dans le domaine municipal et elle connaît très bien la région. Par ses nombreuses réalisations, Chantal a su démontrer sa capacité à transformer les défis en opportunités, ce qui répond tout à fait aux besoins des prochaines années pour Blainville. Elle apportera un regard externe tout en ayant en tête les enjeux auxquels font face des municipalités comme la nôtre. Enfin, ses habiletés reconnues en négociation et en communication seront des atouts majeurs pour notre organisation. Je lui souhaite la bienvenue dans la grande famille de la Ville de Blainville », a déclaré la mairesse Liza Poulin.

Pour sa part, la nouvelle venue s’est dite très heureuse de ce nouveau départ dans sa vie professionnelle.

« Au fil de ma carrière, j’ai voulu développer un savoir-faire en gestion axé sur la mobilisation constructive du personnel pour répondre à la vision des organisations pour lesquelles j’ai travaillé. Je trouve important que les talents et les compétences de l’ensemble de l’administration municipale soient reconnus et déployés afin de favoriser le bien-être au travail et d’offrir à la population des services adaptés et optimisés. En joignant l’équipe de la Ville de Blainville, 2e municipalité en importance dans la région des Laurentides et 17e au Québec, je suis consciente du défi qui se présente à moi, et c’est avec un grand enthousiasme et une volonté de me dépasser que j’entamerai ce nouveau chapitre », a souligné Chantal Gauvreau.

Une riche expérience de 30 ans dans le milieu municipal

Avocate de formation, Chantal Gauvreau a été greffière à la Cour municipale de Montréal-Est avant de devenir directrice des affaires juridiques à la Ville de Pierrefonds entre 1992 et 2000.

Au cours des sept années suivantes, elle a occupé les postes de directrice générale adjointe et directrice générale à la Ville de Rosemère. Depuis 2007, elle occupe le poste de directrice générale de la Ville de Sainte-Thérèse où elle a travaillé en étroite collaboration avec ses équipes sur plusieurs projets de diverses natures, notamment le programme de revitalisation du centre-ville, le terrain de soccer au parc Ducharme, le stade d’athlétisme Richard-Garneau (en partenariat avec Blainville), la bibliothèque, la Maison du Citoyen et l’aréna (projet en cours).

Chantal Gauvreau est membre du Barreau du Québec. Elle détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration publique. Elle a également entrepris en 2022 une formation en médiation civile, commerciale et du travail.

Processus de sélection rigoureux

La nomination de la nouvelle directrice générale s’est faite au terme d’un processus de sélection rigoureux supervisé par la firme Premium RH. Plusieurs candidatures de très grande qualité ont été considérées, mais dans la phase finale de la démarche, deux personnes ont été rencontrées par la mairesse Liza Poulin qui a fait son choix.

« Je suis très heureuse de compter Chantal Gauvreau au premier échelon de notre organisation municipale dès septembre prochain. Je suis persuadée qu’elle s’acquittera de ses nouvelles fonctions avec brio et professionnalisme, et qu’elle rendra de fiers services aux Blainvilloises et Blainvillois. Après avoir élu la première mairesse de l’histoire de Blainville en novembre dernier, la population aura sa première directrice générale dans quelques semaines. Nous briserons ainsi un autre plafond de verre avec un duo de dirigeantes des plus dynamiques », a conclu la mairesse Liza Poulin.